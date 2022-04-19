英冠｜打比郡護級失敗　主帥朗尼願留隊重建　但必先滿足一個前提

撰文：顏銘輝
出版：更新：

由朗尼帶領的英冠球隊打比郡，在周一聯賽作客以0：1不敵昆士柏流浪，宣布護級失敗，下季要降落英甲。打比郡今季遭遇財政困難，要接受破產保護程序，遭賽會扣減21分。領隊朗尼坦言球會上下前途未卜，但他表示如果有新班主入主的話，他願意留下重建打比郡。

在周一的英冠，打比郡作客昆士柏流浪，踢到88分鐘失守，以0：1落敗；加上另一場的雷丁在末段連追3球，主場與史雲斯踢成4：4。賽後，排第23位的打比郡43戰得31分，在聯賽餘下3輪之下，肯定無法超越41分、排尾四的雷丁，宣布護級失敗。打比郡將自1986年後首次參加英格蘭第3級別聯賽。

+1

英冠｜朗尼上賊船打比郡被接管　科網商人班主靠投資大熱手遊發迹

打比郡降班，很大程度在於班主摩利斯（Mel Morris）財困，在季初宣布球會接受破產保護託管，被扣12分，球隊由10分變-2分，跌到包尾。其後，打比郡再因財政問題被扣9分，一番努力付之一炬，變成-3分。經過大半季的耕耘，打比郡如今有31分，也絕不容易。朗尼賽後說：「希望他（班主摩利斯）今晚睡不好。我覺得他要好好想一下。」

朗尼續說：「球會剩下的是一個爛攤子，我知道摩利斯是打比郡的球迷，我肯定他今晚也非常失望。我們都很失望，因為我們竭盡全力去避免降班，我們真的非常辛苦。」如果沒有被扣21分，打比郡會有52分排第17位。

由2020年起接掌打比郡的朗尼說：「我們本身已經贏到足夠護級的分數（不計被分的話），本地的年輕球員也發展得很好。從這方面看，球會的未來看來很光明，但我們必須要克服目前的困境。這是悲傷的一天，我很傷心、失望及沮喪，但亦很自豪。」

在球員生涯未曾經歷過降班甚至護級的朗尼，首次嘗到這種痛苦的滋味，他說：「作為球員，我在球壇打滾了長時間。現在做了領隊，在球會降班時見到大家的反應，這是我從未見過的。球迷很清楚每個人努力了什麼，這是一種奇怪的感覺。」

36歲的朗尼在季中曾拒絕爭逐愛華頓領隊的機會，堅持專注帶打比郡護級。談到未來去向，朗尼強調第一大前提是換班主，他說：「一定要易主。如果達成不到收購的話，我真的很擔心球會的下場。球會的前途未卜，如果（收購）未有發生，我的前途也未定，這是可以肯定的。如果（收購）發生，我想留下來重建球隊。」他希望球會盡快完成易手，找到新班主，那麼就可以盡早開始重建計劃。

足球熱話｜朗尼回應C朗「妒忌者」留言　提及一個人名有弦外之音【英超】被朗尼暗示不適合曼聯　C朗IG「踩場」寸嘴還擊英超︱朗尼談曼聯下任領隊　認為普捷天奴合適但「再無失敗空間」足球熱話｜朗尼後繼有人！12歲兒子又入波　代表曼聯射破曼城足球熱話｜C朗、朗尼兒子拍檔建功　曼聯U12重現昔日2R組合　朗尼韋拉入選英超名人堂　曼聯續佔最多席　25名宿爭今年餘下6席足球熱話｜朗尼曾為愛華頓叫費格遜「死開」　做領隊全為教曼聯英超｜熱刺淨勝白禮頓保爭四希望　哈利卡尼奠勝破朗尼紀錄朗尼最享受拍泰維斯踢前鋒　其他人難以取代兩大特點｜英超
打比郡
朗尼
英冠
足球
你可能感興趣