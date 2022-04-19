英冠｜打比郡護級失敗　主帥朗尼願留隊重建　但必先滿足一個前提

由朗尼帶領的英冠球隊打比郡，在周一聯賽作客以0：1不敵昆士柏流浪，宣布護級失敗，下季要降落英甲。打比郡今季遭遇財政困難，要接受破產保護程序，遭賽會扣減21分。領隊朗尼坦言球會上下前途未卜，但他表示如果有新班主入主的話，他願意留下重建打比郡。



在周一的英冠，打比郡作客昆士柏流浪，踢到88分鐘失守，以0：1落敗；加上另一場的雷丁在末段連追3球，主場與史雲斯踢成4：4。賽後，排第23位的打比郡43戰得31分，在聯賽餘下3輪之下，肯定無法超越41分、排尾四的雷丁，宣布護級失敗。打比郡將自1986年後首次參加英格蘭第3級別聯賽。

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打比郡降班，很大程度在於班主摩利斯（Mel Morris）財困，在季初宣布球會接受破產保護託管，被扣12分，球隊由10分變-2分，跌到包尾。其後，打比郡再因財政問題被扣9分，一番努力付之一炬，變成-3分。經過大半季的耕耘，打比郡如今有31分，也絕不容易。朗尼賽後說：「希望他（班主摩利斯）今晚睡不好。我覺得他要好好想一下。」

Absolutely gutted with the outcome from today. Proud of all the players and staff, unbelievable effort from everyone. Thanks to all our fans for the incredible support through some tough times. Hopefully we can start to rebuild as soon as possible. 🐏🤍🖤 #dcfc @dcfcofficial pic.twitter.com/iTf4kBVYFu — Wayne Rooney (@WayneRooney) April 18, 2022

朗尼續說：「球會剩下的是一個爛攤子，我知道摩利斯是打比郡的球迷，我肯定他今晚也非常失望。我們都很失望，因為我們竭盡全力去避免降班，我們真的非常辛苦。」如果沒有被扣21分，打比郡會有52分排第17位。

由2020年起接掌打比郡的朗尼說：「我們本身已經贏到足夠護級的分數（不計被分的話），本地的年輕球員也發展得很好。從這方面看，球會的未來看來很光明，但我們必須要克服目前的困境。這是悲傷的一天，我很傷心、失望及沮喪，但亦很自豪。」

在球員生涯未曾經歷過降班甚至護級的朗尼，首次嘗到這種痛苦的滋味，他說：「作為球員，我在球壇打滾了長時間。現在做了領隊，在球會降班時見到大家的反應，這是我從未見過的。球迷很清楚每個人努力了什麼，這是一種奇怪的感覺。」

36歲的朗尼在季中曾拒絕爭逐愛華頓領隊的機會，堅持專注帶打比郡護級。談到未來去向，朗尼強調第一大前提是換班主，他說：「一定要易主。如果達成不到收購的話，我真的很擔心球會的下場。球會的前途未卜，如果（收購）未有發生，我的前途也未定，這是可以肯定的。如果（收購）發生，我想留下來重建球隊。」他希望球會盡快完成易手，找到新班主，那麼就可以盡早開始重建計劃。