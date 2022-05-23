英超｜孫興慜與沙拿並列神射手　成亞洲第一人　利物浦橫掃個人獎

英超煞科戰其中一個焦點，落在穆罕默德沙拿與孫興慜的神射手之爭上。最終孫興慜在閉幕日連轟兩球，跟沙拿一同成為今季金靴，也是第一位獲此殊榮的亞洲球員。



煞科戰前，沙拿以22個聯賽入球排在射手榜首位，孫興慜則以21球緊隨；曼聯射手C朗拿度以第18球排第3，但他早已明言因傷不會在煞科戰上陣，因此金靴之爭就落在沙拿和孫興慜之間。

根據英超賽例，若孫興慜最終與沙拿入球數一樣，便會平分神射手獎項；若孫興慜能獲獎，他也會成為英超第一位來自亞洲的神射手。

最終孫興慜在熱刺對諾域治一戰，雖然先錯失多個黃金機會，但他下半場連轟兩球，將個人今季入球數增至23球；另邊廂沙拿後備上陣對狼隊亦有一球進帳，最終兩人入球同樣為23球，瓜分神射手獎項。

除了神射手獎項，沙拿奪得「助攻王」（Playmaker of the Season），賽前他錄得13次助攻，隊友阿歷山大阿諾特以12次緊隨，兩人在最終戰未再有助攻之下，由沙拿奪得這項殊榮。

沙拿在煞科戰入波，同時成為金靴及助攻王。（Getty Images）

至於金手套獎方面則是利物浦與曼城之爭，紅軍門神艾利臣比加和藍月亮的艾達臣，賽前同樣有20場不失球，艾利臣倘能在最後一仗保持不失，不僅能獲金手套獎，亦能追平個人在2018/19創下、英超史上第二多的21場不失球，他在該年亦獲生涯至今唯一一次英超金手套。最後兩人在煞科戰都有失球，一同獲得金手套。