英超煞科日︱曼城5分鐘內連入三球反勝維拉　利物浦再次1分飲恨

英超煞科日，必須全取3分才有機會挑戰冠軍的利物浦，主場對狼隊甫開賽已失守。柏度尼圖3分鐘為狼隊先開紀錄，文尼其後為利物浦扳平。

另一邊廂，曼城主場對維拉也是先落後一隊，37分鐘馬迪卡殊的頭槌，為客軍先開紀錄，下半場中段曼城再失一球，落後至0：2。

精彩戲碼，在最後階段才出現。



尼圖為狼隊先開紀錄。（Getty Images）

利物浦3：1狼隊

取代雲迪積克踢正選的干拿迪，甫開賽便出現一次嚴重判斷失誤。狼隊門將沙亞開出龍門球，干拿迪漏頂之下，皮球落在狼隊前鋒占美尼斯腳下，他傳中予後上的隊友柏度尼圖，此子第一時間輕鬆射入，利物浦意外落後。

紅軍落後下傾力反撲，狂攻狼隊大門，戰至24分鐘終由收獲，堤亞高助攻，文尼為利物浦扳平1：1。高普半場換入占士米拿，取代堤亞高，58分鐘換入射手沙拿加強攻力，狼隊非常頑強，戰至84分鐘沙拿終射入反超前一球，完場前羅拔臣再入一球，利物浦做好本份，3：1贏波全取3分，可惜奇蹟沒有出現。

文尼為利物浦扳平。（Getty Images）

曼城3：2維拉

曼城主場面對阿士東維拉，原被視為穩奪3分，不料上半場37分鐘維拉唯一一次中目標射門已經有收獲，左閘迪治尼左路傳中，右閘馬迪卡殊後上入楔頂入先開紀錄，曼城意外0：1落後維拉。由於同時進行的利物浦與狼隊比數仍是1：1，曼城與利物浦同得90分，但藍月亮有5個得失球優勢，仍排榜首。

3年前曼城也是與利物浦鬥至煞科日，當時曼城作客白禮頓也是先落後一球，讓利物浦一度登上榜首21分鐘，不過曼城最終4：1反勝封王，今次劇情更加刺激，因為曼城之後落後到兩球。

曼城隊長費蘭甸奴上半場面對維拉前鋒奧尼屈堅斯時多次力不從心，領隊哥迪奧拿半場果斷變陣，以辛真高入替費蘭甸奴。下半場曼城甫開賽即狂攻，維拉後防風聲鶴淚，不過54分鐘維拉幾乎拉開比數，門將羅拔奧臣開出龍門球，前鋒奧尼屈堅斯接應後起腳，皮球僅僅越門而過。69分鐘維拉再入一球，屈堅斯頭槌二傳，曾效力利物浦5年的古天奴將皮球送進網窩，維拉領先至2：0。

75分鐘曼城兩個後備入替球員終為球隊開紀錄，史達寧右路傳中，根度簡門前頂入，曼城追成1：2。2分鐘後，洛迪卡斯簡迪遠射得手，曼城追平2：2！80分鐘，根度簡近門再入一球，個人梅開二度，曼城反超前3：2，重奪冠軍主導權。

馬迪卡殊為阿士東維拉先開紀錄，曼城半場落後0：1。（Getty Images）

熱刺5：0諾域治

力爭前四資格的熱刺，開賽16分鐘由賓坦古亞助攻古路施夫斯基，先開紀錄。賽前熱刺已較第五位的阿仙奴多兩分，今仗只需多取一分即可奪得前四最後一席。32分鐘賓坦古亞再送上助攻，哈利卡尼頭槌頂入，熱刺領先至2：0，歐聯資格應無懸念。

古路施夫斯基64分鐘為熱刺射成3：0，力爭神射手的孫興慜70分鐘、75分鐘連入兩球。

卡尼上半場為熱刺射成2：0，歐聯資格已很穩陣。（Getty Images）

阿仙奴5：1愛華頓

熱刺追逐前四的對手阿仙奴，面對愛華頓27分鐘先開紀錄。曾效力阿仙奴的伊禾比禁區內犯手球，馬天尼利主射入網，阿仙奴1：0領前。31分鐘一次角球機會，阿仙奴由沙卡開出角球，馬天尼利在前柱頂後，尼基迪亞接應頂成2：0。上半場補時3分鐘，雲迪碧克近門撞入，愛華頓追近至1：2。

下半場阿仙奴中段再入兩球，比數拉開至4：1。奧迪加特82分鐘再入一球，比數改寫成5：1。

般尼1：2紐卡素

力求護級的般尼，20分鐘哥連斯禁區內犯手球被判極刑，哥林威爾遜主射入網，紐卡素1：0領先。下半場戰至60分鐘，麥斯明助攻，哥林威爾遜再入一球，般尼落後至0：2，由於，由於列斯聯正在領先賓福特，排名跌至18位。69分鐘，哥尼特為般尼追至1：2。

賓福特0：1列斯聯

排出全攻型陣容作客的列斯聯，半場未有入波，也沒有失球，與賓福特踢成0：0。賽前般尼與列斯聯同得35分，但得失球大幅拋離。



戰至下半場，列斯聯由拉芬夏博得十二碼，他親自操刀，56分鐘為列斯聯射成1：0。同時般尼落後紐卡素至0：2，列斯聯護級之路十分光明。

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賽前消息：

決定今屆冠軍誰屬的曼城主場對阿士東維拉一戰，曼城排出強陣應戰，37歲老大哥費蘭甸奴鎮守中路，哥帥明顯希望借助他的經驗，領軍順利抵達贏波封王的終點。



賽前傳來利物浦球迷不想聽到的消息——維拉正選門將馬天尼斯（Emiliano Martinez）因傷缺陣，防線實力大打折扣。

曼城消息：維拉正選門將缺陣

曼城 對 阿士東維拉



煞科戰前，曼城得90分，利物浦得89分，紅軍必須寄望曼城失分，才有機會後來居上封王。關鍵一戰，曼城對手阿士東維拉主帥謝拉特，正是利物浦昔日的「神奇隊長」，賽前他揚言球隊有力與曼城一戰。

「面對多支頂級球隊，我們也踢得很好。在晏菲路，利物浦要靠一球十二碼才能擊敗我們；對曼城我們直到最後一刻也帶來威脅。」他揚言，當日理應可在曼城身上搶得一分，今仗他需要陣中每個球員拼盡全力，謝拉特說，「我們不能毫無目標地等待，必須帶來威脅。」

開賽前，維拉傳來正選門將馬天尼斯缺陣的消息，這位阿根廷門將表現出色，失去他對維拉防線實力有一定影響。他的位置由瑞典門將羅賓奧臣取代。曼城方面，史東斯復任正選，與拿樸迪一起扼守中路，37歲老將費蘭甸奴正選上陣，與洛迪卡斯簡迪一起守護中場，讓奇雲迪布尼可安心組織攻勢，支援貝拿度施華、馬列斯、加比爾捷西斯和科頓。史達寧和基亞利殊均先列後備。

利物浦對狼隊，沙拿先列後備。（Getty Images）

利物浦消息：沙拿、雲迪積克列後備

利物浦 對狼隊



利物浦在煞科戰主場對狼隊，早前受傷的主將沙拿和雲迪積克趕及傷癒，先列後備，防守中場法賓奴的名字不在名單之中。干拿迪夥拍麥迪比任中堅，中場由軒達臣、堤亞高艾簡達拿和基達出戰，前線三將是文尼、路爾斯戴亞斯和祖達。

熱刺消息：哈利卡尼正選上陣

諾域治 對 熱刺



日前盛傳食物中毒的熱刺前鋒哈利卡尼，趕及康復正選上陣，夥拍孫興慜在前線攻堅，作客諾域治為熱刺力爭前四歐聯資格。

阿仙奴消息：富安健洋缺陣 賓韋特後備

阿仙奴 對 愛華頓



力爭前四資格的阿仙奴，今仗日本守將富安健洋因傷缺陣，賓韋特則退居後備。已護級成功的愛華頓，季中從熱刺加盟的迪利亞里，將首次正選上陣。

曼聯消息：C朗拿度缺陣

水晶宮 對 曼聯



曼聯作客水晶宮，C朗拿度因傷不入大軍名單，季尾離隊的卡雲尼，獲派正選上陣。

哥迪奧拿平常心應付煞科戰。（Getty Images）

哥帥：我們無法控制一切

今夜曼城如順利擊敗阿士東維拉，將會是領軍6年來第四度贏得英超聯賽冠軍，也是他為曼城贏得的第九項主要錦標。賽前他態度淡然，「我們知道要做什麼，我跟球員說，『這只是場比賽，別去想後果。』我們要做我們必須要做的事去擊敗阿士東維拉。」

他揚言，世上從來沒有兩場類似的比賽，拒絕將今天煞科戰跟3年前也是與利物浦鬥至最後一戰作比較，「能有機會在主場贏得冠軍，是件美好的事。那是不同的，我們亦已是不同的人。贏得勝利是重要，但我們不能控制一切事情。」

「如果我們踢得較好，我們便能獲勝。這只是一場足球比賽而已，我們不會做出與別不同的事」，哥迪奧拿說。