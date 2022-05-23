英超︱列斯聯全攻型陣容博贏　戰勝賓福特成功護級　般尼降班英冠

隨愛華頓護級成功，降班最後一席離不開般尼或列斯聯。列斯聯煞科戰作客賓福特，排出一個全攻型陣容，領隊馬殊揚言由比賽第一分鐘便會開始全力進攻。

以他們今季的防守紀錄，如此進取的排陣實在令人憂慮。不過最終他們博贏了，靠自己的努力贏波，力壓般尼護級成功。



列斯聯正選陣容。（Twitter）

列斯聯正選陣容中，只得加雲菲臘斯一個防守中場，身邊的積夏里遜和洛迪高均是攻強於守之輩，面對進攻火力不錯的賓福特，排陣似乎相當冒險。

不過列斯聯領隊馬殊強調，他們由比賽一開始已經會搶攻，「我們為勝利而來，不過我們要盡力踢得緊密，不讓對手有機可乘。」他說會在半場睇般尼一仗戰果，「我們必須專注自己的比賽，盡力全取3分。」今季大部份時間因傷缺陣的上季首席射手賓福特（Patrick Bamford），原本終可傷癒復出，卻又因為兩日前感染新冠肺炎缺陣，他的病情甚至嚴重得不能下床，認真黑仔，也是他今季的寫照。

賽前般尼與列斯聯同分，但擁有20個得失球優勢。（英超官網）

排出全攻型陣容作客的列斯聯，半場未有入波，也沒有失球，與賓福特踢成0：0。賽前般尼與列斯聯同得35分，但得失球大幅拋離對方。

積夏里遜94分鐘為列斯聯射成2：1，在賓福特身上熱血全取3分，護級成功。（Getty Images）

戰至下半場，列斯聯由拉芬夏博得十二碼，他親自操刀，56分鐘為列斯聯射成1：0。同時般尼落後紐卡素至0：2，列斯聯護級之路已十分光明。

賓福特雖在78分鐘扳平，但入球功臣沙治卡洛斯兩分鐘內連拿兩面黃牌，80分鐘紅牌被逐。賓福特最後10分鐘剩下10人應戰。補時4分鐘一次角球機會，積夏里遜在禁區外起腳中鵠，為列斯聯射成2：1全取3分，幾經千辛萬苦，他們終以38戰38分、3分超越般尼，護級成功。

同日般尼以1：2不敵紐卡素，跌落第18位，來季與諾域治和屈福特一起降班，重返英冠。

列斯聯護級成功圖輯：