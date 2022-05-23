英超｜坦赫格入場見證曼聯煞科戰落敗　取歐霸席位全靠白禮頓幫手

曼聯在英超煞科戰作客水晶宮輸0：1，般奴費南迪斯回傳失誤「助攻」對手的韋費特沙夏入波。不過，曼聯的爭6對手韋斯咸亦輸波，所以紅魔得保第6名，取得來屆歐霸資格。



曼聯新帥坦赫格今場觀戰。（Twitter）

曼聯今季最後一場比賽，也是看守領隊蘭歷克領軍的最後一戰，C朗拿度因傷缺陣，卡雲尼正選攻堅，般奴費南迪斯與兩位青訓小將艾蘭加及美治比從後支援，麥湯米尼及費特洛迪古斯踢防中，域陀連迪路夫及哈利馬古尼扼守中路，達洛治及阿歷士迪尼斯任兩閘，迪基亞把握最後一關。蘭歷克賽前確認，卡雲尼將會在今季尾約滿離隊。

曼聯小將美治比（右）正選披甲。（Getty Images）

14分鐘，麥湯米尼截到水晶宮後場的解圍，傳予身邊的般奴，這名葡萄牙中場禁區外遠射省到人，改變方向，卡雲尼起腳，水晶宮門將古亞達雖然有點失位，但反應快救到。這是曼聯上半場唯一一腳中目標埋門。25分鐘，曼聯快速反擊，艾蘭加右路快放入禁區傳中，遠柱的般奴飛鏟也來遲一步。

水晶宮的攻勢更加入肉，上半場4次攻門3次中目標。一分鐘後，曼聯後防出現漏洞，無人看管的舒洛比在中路控球，傳給韋費特沙夏，他壓過達洛治起腳，被迪基亞撲出。28分鐘，水晶宮又有機會，禁區頂組織，撕破曼聯防線，舒洛比接應傳球入禁區，在連迪路夫趕到前起腳，再被迪基亞救到。

般奴費南迪斯（右）上半場回傳失誤，導致曼聯失球。（Getty Images）

37分鐘，般奴接應界外球，高波回傳後防考起隊友，被曾效曼聯的沙夏截到，推過達洛治及連迪路夫射入，為水晶宮開紀錄，半場領先1：0。同時間韋斯咸以1：0領先白禮頓，如果維持紀錄到完場，韋斯咸將壓過曼聯排第6得歐霸資格，曼聯踢歐協聯。

韋費特沙夏上半場建功，為水晶宮領先1：0。（Getty Images）

48分鐘，般奴處理罰球，直射欠角度，被古亞達接實。61分鐘，曼聯右路進攻，費特在禁區頂帶出，傳予中路，美治比第一時間起腳，被古亞達托出底線。74分鐘，麥湯米尼接應角球，頭槌頂得太正，又過不到古亞達。最後，曼聯未能追平，以0：1負於水晶宮，作客6連敗。

曼聯輸波後得58分，仍守得住第6位，來屆可以出戰歐霸，至於韋斯咸換邊後連失3球，最終以1：3不敵白禮頓，只得56分，排第7位，來屆踢歐協聯。值得一提的是，曼聯今季入57球，失57球，得失球為0。