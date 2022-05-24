英超｜班捷文文迪否認強姦下月開審　蘇馬兄弟虐貓案應訊

效力曼城的法國國腳後衛班捷文文迪，涉嫌在3年多時間性侵6名女子，近乎全季缺陣。他昨日上庭否認9項控罪，案件將於下月底開審。

另一法國後衛、韋斯咸中堅葛特蘇馬與胞弟涉嫌虐貓，則於今天稍後時間聆訊。



27歲的文迪在開季時被揭與友人性侵，揭幕戰0：1負熱刺後未再上陣。他昨日否認7項強姦，各1項非禮及企圖強姦，控罪指他於2018年10月至去年8月，侵犯6名女性。同案另一名40歲被告，更面對8項強姦及4項非禮，案發時間更從2012年7月開始，疑部分控罪與文迪有關。

兩人均一律否則指控，獲准繼續保釋，至7月25日開審。文迪自惹上官非，一直被曼城停賽。

文迪即將為性侵案受審，圖為他2月出庭。（Getty Images）

至於韋斯咸中堅葛特蘇馬與足球員胞弟尤安，在2月初襲擊寵物貓的片段流出，惹人非議。葛特蘇馬被指摑打貓頭及踢腹，涉犯兩項「造成不必要苦楚」罪，及一項「疏忽保護貓隻」罪，尤安則涉兩項教唆或協助罪。

二人今天首次應訊，有待法庭決定是否需要答辯。葛特蘇馬已被韋斯咸罰款25萬鎊，但繼續為球隊上陣。尤安效力非聯賽球隊達根咸（Dagenham and Redbridge），則已缺陣多時。

蘇馬在虐貓案後被韋斯咸罰款，但繼續可以上陣。（Getty Images）

此外，水晶宮領隊韋拉，在聯賽尾二戰作客愛華頓，與衝入場的主場球迷有衝突，期間疑似起腳踢人。默西塞德郡警方回應稱，調查後不會起訴任何人。