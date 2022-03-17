英超｜蘇馬踢貓終有後果　遭檢控將要上庭　未入罪已飽受煎熬

韋斯咸中堅葛特蘇馬（Kurt Zouma）與同為足球員的弟弟尤安，今年2月涉虐待家中寵物貓，近日終遭英國動保機構愛護動物協會（RSPCA）正式起訴。



蘇馬在2月初涉將家中小貓從高處放下後「當波踢」、又打其頭部，其弟尤安蘇馬（Yoan Zouma）將整個過程拍下並放上網，兩人最初未被當地警方檢控，其後愛護動物協會沒收他們家中所有寵物貓，並在調查多時後，昨晚（16日）正式提出檢控。

RSPCA在聲明中指：「經過全面及徹底調查後，我們展開對葛特蘇馬及尤安蘇馬的檢控程序。兩隻小貓繼續由RSPCA照顧。當（兩人的）上庭日期落實後，我們會發放更多資料。」至於韋斯咸方面則表明，球會與蘇馬已知悉事件，不會再作評論。

韋斯咸一直讓蘇馬繼續出賽，相對而言，他效力非聯賽球隊Dagenham & Redbridge的弟弟尤安蘇馬，事發後一直被球隊禁賽至今。諷刺的是，被正式起訴後，Dagenham & Redbridge發聲明再次「以最嚴厲的方式譴責」尤安的虐貓行為之餘，同時指出「繼續禁止他出賽會大大打擊球隊」，宣布解除尤安的禁賽令。

蘇馬因虐貓事件而聲名狼藉。（Getty Images）

蘇馬最初未遭警方檢控，但事發後已引起軒然大波，令他飽受「懲罰」，他被韋斯咸作最高限額罰款，罰去據報為兩星期薪金的25萬英鎊，惟仍可如常訓練及比賽。這點引發大批球迷、球員及贊助商不滿。蘇馬的個人贊助Adidas率先跟他「斬纜」，韋斯咸贊助商之一的保險公司Vitality，亦因不滿球會的處理手法而暫停贊助。

蘇馬自虐貓事件後，常遭球迷及對手嘲弄。（Getty Images）

除此以外，蘇馬在比賽中亦屢受球迷和對手旳嘲弄，許多對手球迷以各種方式嘲諷他，包括唱歌、帶來貓汽球拋擲、舉起寫上「踢我吖」的巨型貓紙牌等，連自家韋斯咸球迷也曾因而向他發出噓聲。早前韋斯咸作客利物浦一戰，甚至有球迷召來飛船拉橫額恥笑他。

對手球員也不時以此針對蘇馬，當中最令人深刻的，是紐卡素前鋒基斯活特（Chris Wood）被指全場不斷向蘇馬發出「喵喵」聲，令韋斯咸隊長奇治戴臣（Craig Dawson）忍不住向球證投訴。