足球熱話｜蘇馬踢貓遭紐卡素球員球迷對付　不歧視不爆粗卻氣死他

韋斯咸中堅葛特蘇馬（Kurt Zouma）早前腳踢家中小貓影片曝光後，雖遭動保機構收走小貓、他亦遭球會罰兩周薪金近25萬英鎊，但就避過法律制裁。

不過回到球場，球迷和對手都不輕易放過他。



蘇馬因踢貓事件屢遭揶揄。（Getty Images）

韋斯咸周六（19日）晚作客紐卡素，兩軍最終以1：1戰成平手，過程不算十分刺激，但現任球評的哥利摩亞賽後一條Twitter留言，卻引來球迷熱烈討論。

「奇治戴臣（Craig Dawson）在比賽期間向球證投訴，說基斯活特（Chris Wood）不斷向着蘇馬『喵喵』叫。」許多球迷看畢後都大讚基斯活特「高招」，認為這一招雖然沒有任何種族歧視元素、也沒有粗口，卻「極具殺傷力」，球迷頻道Men in Blazers更留言道：「快向基斯活特頒金球獎吧！」

基斯活特在場上難纏之餘、也相當「識玩」。（Getty Images）

哥利摩亞賽後談及基斯活特「喵」蘇馬的有趣事件：

"Craig Dawson complained to the referee during the game between West Ham and Newcastle because Chris Wood kept on saying "meeeow" to Kurt Zuma." — Stan Collymore (@StanCollymore) February 19, 2022

至於香港及內地網民則有不少都想起曾風行一時的歌曲《學貓叫》，尤其是當中的歌詞「我們一起學貓叫 一起喵喵喵喵喵」，然而當甜美的少女歌聲配上粗線條的基斯活特和蘇馬，畫面不禁教人發笑。

另一有趣的畫面出現在看台，作客的紐卡素球迷竟帶來了吹氣貓公仔，並在看台上不斷拋起，以此揶揄蘇馬。

紐卡素球迷拋擲吹氣貓娃娃：

蘇馬自踢貓事件後，不時遭球迷以此作話柄，尤其在事件發生不久後韋斯咸作客屈福特，屈福特球迷在蘇馬每次觸球時都發出噓聲，一次蘇馬被踢跌痛苦倒地時，球迷就高唱：「這就是你的貓的感覺（This is how your cat feels）」，相當抵死。