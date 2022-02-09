英超︱莫耶斯自稱愛動物　照派虐貓狂魔蘇馬正選上陣他這樣解釋

今季由車路士轉投韋斯咸的中堅蘇馬（Kurt Zouma），近日因為弟弟上載一條他對家中貓兒又打又踢的短片，引發軒然大波。就算他之後正式道歉，不少球迷仍不收貨，要求韋斯咸作出重罰，前利物浦門將卻克蘭甚至認為應該將他逐出球圈，從此消失球場。

韋斯咸稱會方「毫無保留地譴責蘇馬的行為」，又指會「內部處理此事」，當全世界以為英超主場對屈福特一仗會罰他坐冷板，不料這位法國守將依然獲正選上陣，聲稱熱愛動物的主帥莫耶斯賽後連忙解釋。



蘇馬因虐貓事件備受嚴厲批評，卻仍獲派正選上陣。（Getty Images）

當蘇馬的名字在倫敦球場螢光幕上出現，客軍屈福特球迷立即報以噓聲，並高呼「RSPCA」（愛護動物協會的簡稱）。蘇馬在短片中追打和踢向家中寵物貓，他道歉之餘承諾「這是個別事件，以後不會再發生」，又稱家中人人愛貓，是重要家庭成員云云。

韋斯咸將會就此事舉行內部紀律聆訊，預計會向蘇馬罰款，並將款項捐予正調查事件的愛護動物協會。即使如此，鬧出如此事故仍獲派正選上陣，超出公眾預期。自稱「愛動物之人」（big animal lover）的領隊莫耶斯宣稱，此決定純粹基於足球。

莫耶斯自稱熱愛動物，對蘇馬感失望，但他的工作是為韋斯咸贏波，因此照派對方踢正選。（Getty Images）

他解釋，「我的工作是要盡量揀選最優秀的隊伍」，指出短片並無影響排陣決定，「因為他是我們其中一個較好的球員。」莫耶斯強調，事件尚未完結，「球會正在處理事件，故此那是另一件事。」

莫耶斯形容自己愛護動物，他有看過短片，並感慨：「我真的（對蘇馬）很失望，從他的性格我們真是預計不到（他會這樣做）。」他表示，球會已作出一切可行措施，「他們正在背後工作，我的工作是嘗試揀選一支最佳隊伍，蘇馬是那支球隊一分子。」

韋斯咸憑保雲的入球，1：0擊敗屈福特升上第四位。（Getty Images）

「我很愛動物，亦認為今次事件會影響很多人。不過我的工作是嘗試為韋斯咸取勝，找出最佳陣容。」當記者追問，他會否作出錯誤決定時，莫耶斯稱，「蘇馬已道歉，我明白人們不會接受單單一次道歉，但對我來說，他站出來非常誠懇地那麼說，正如我之前所講，我也要做好我的工作，那就是盡我所能揀選出最佳陣容。」

他重申，「我的工作總括而言就是找方法為韋斯咸贏波，一定會有人對此感到失望，我完全明白。」

慎入：蘇馬虐貓影片截圖

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韋斯咸今季力爭英超前四位，以來季歐聯資格為目標，今季一擲3000萬英鎊高價收購蘇馬提升防線實力，不想貿然棄用他不難理解。鎚仔幫在他正選上陣下，今仗主場順利以1：0擊敗屈福特全取3分，反觀同在今晨作賽的曼聯作客另一護級分子般尼只踢成1：1，失分後跌落第五位，韋斯咸乘機升一級重返前四。

韋斯咸為成績力保蘇馬，或要付出一定代價。除了一班愛護動物的球迷不高興外，贊助商Experience Kissimmee稱他們正重新評估與韋斯咸的合作關係。去年夏天簽下蘇馬為代言人的體育品牌Adidas則會就這條令人「極度不安」的短片展開內部調查，並未即時與蘇馬割席。

【未來兩輪英超賽程（按圖放大）】