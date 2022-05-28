劍擊｜江旻憓世界盃煞科戰16強止步　今季無緣分站賽事頒獎台

劍擊賽季來到尾聲，在6月亞洲錦標賽及7月世界錦標賽前，江旻憓於波蘭出戰今季最後一站世界盃，可惜她於16強以13：15不敵意大利劍手瑪莉莎，今季無緣站上頒獎台。



江旻憓（Vivian）以種子身分直接躋身世界盃波蘭站正賽，先在64強以15：5輕挫匈牙利的芭洛克（Bella Balogh），再於32強以15：6淘汰美國小將LIU Charlene Kai Yan。躋身16強後，她與9號種子、意大利的瑪莎莉（Roberta Marzani）展開激戰，最終憾負13：15，今個賽季未奪任何世界盃或大獎賽獎項。

江旻憓出戰今季最後一站世界盃。（資料圖片）

觀乎整個賽季，江旻憓出戰6站世界盃或大獎賽，最不幸的莫過於2月的世界盃索契站，賽事因為俄羅斯攻打烏克蘭而於4強宣告腰斬，當時江旻憓力克韓國勁敵康永美晉級4強，可惜最終無緣奪獎。5月中的世界盃阿聯酋站，江旻憓與隊友陳渭泠出戰正賽，但阿聯酋總統逝世，全國哀悼40日，賽事因而取消，江旻憓再次錯失爭獎的機會。

至於另外4站，她分別於多哈大獎賽排第17、世界盃西班牙站排第34、大獎賽匈牙利站排第10、世界盃埃及站排第9。