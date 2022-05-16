劍擊｜蔡俊彥奪銀後透露曾迷失獲Edan鼓勵　張小倫需打石膏待檢查

香港男子花劍代表蔡俊彥昨日（15日）在花劍大獎賽仁川站，一舉奪得男子個人銀牌，創下生涯最佳成績。

這名24歲港將自奧運以來一直不順遂，他在Instagram發文吐露心聲，大學室友、MIRROR成員呂爵安（Edan）也回覆鼓勵。



今站大獎賽，世界排名第一的張家朗首圈便爆冷出局，崔浩然同樣止步，張小倫則受傷未能續戰，只餘蔡俊彥打入次圈。蔡俊彥上一次在國際賽個人賽打入4強，已是2019年的上海大獎賽；去年在奧運16強止步後，今季在世界盃法國站打入8強，惟之後三站世界盃歐洲站均未能突破次圈，今次在排名積分「雙計」的大獎賽獲得銀牌，可說是一吐烏氣。

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蔡俊彥今早在Instagram發文表達心情，他以英文寫道：「一切的苦楚、掙扎、失信，令我痛苦莫名、撕心裂肺，我迷失了、我要輸了、我將會輸。我一直輸，直至有一刻我已輸無可輸，所以我只管瘋狂地打、狂野地打、釋放一切，成為劍道上最瘋的那個混蛋。」

「艱苦的日子令這美好的時刻加倍美好。感謝神的眷顧，謝謝在困難之時仍支持我的每一位。我對自己擁有的一切感恩，昨天真的很精彩、很不真實……能以這種方式結束這漫長的（集訓）旅程實在太好了。我要回家了。」

蔡俊彥經歷一段低潮期後，創下人生最佳成績。（FIE）

發文除了獲隊友張小倫、女子重劍隊的連翊希及游泳代表歐鎧淳留言打氣外，蔡俊彥的大學室友、人氣組合MIRROR成員呂爵安（Edan）亦很快便回覆道：「Proud of you（為你驕傲），藝人余德丞也引用Rihanna名曲《Diamonds》歌詞留言道：「Shine bright like a diamond（如鑽石般閃耀）」。

張小倫分享傷勢，可見他左腳打石膏、也要坐輪椅。（Instagram）

在首圈因傷退賽的張小倫，亦在Instagram透露傷勢，從他分享的照片可見他左腳需打石膏及坐輪椅，他發文道：「咁辛苦先捱到最後一站，點解你咁唔聽話，睇嚟今次企返起身，需要的（啲）時間，又係時候鍛鍊我嘅意志力。」不過他亦指，要待回港作詳細檢查才可確定傷勢，「覆唔到大家傷勢嚴重性，要後日返香港見完醫生先知，多謝大家關心」。

男子花劍隊自去年底出發往歐洲集訓以來，離港已近半年，終於完成在歐洲及亞洲的五站賽事，部份成員將回港稍息，未知會否出戰本地賽事，6月將會再赴韓國，參戰在首爾舉行的亞洲劍擊錦標賽。