張小倫阿基里斯腱全斷　今開刀料唞半年　手術前給香港人上一課

香港男子花劍隊「大師兄」張小倫日前在大獎賽仁川站不慎受傷，周三（18日）凌晨返港後從機場直抵醫院檢查，證實左腳阿基里士腱全面斷裂，今日（19日）將施手術，預計花三至六個月復健，他承諾必會陪伴隊友備戰2024巴黎奧運。



張小倫在仁川完成比賽後立即到醫院求醫，當時連腳掌碰地都十分疼痛。港隊馬上向衛生署申請，讓張小倫返港後直接入住醫院的隔離病房，務求盡快檢查傷勢施手術。他周三凌晨返港後「直送」醫院，經磁力共振檢查後證實左腳阿基里士腱全面斷裂，今日將施手術，預計花三至六個月復健。

36歲的張小倫不幸受重傷。（資料圖片／高詩琦攝）

「人生第一次施手術，未試過麻醉，『十五十六唔知點咁』。」張小倫在隔離病房隔空接受訪問，坦言心情複雜，因為今次只是他在運動生涯的第二次大傷，第一次就是2012年椎間盤突出，當時更因此錯失參加倫敦奧運的良機。「今次情況比當時樂觀，當時連日常生活例如沖涼、刷牙都非常不便，只能躺在床上，可以用『痛不欲生』去形容。今次只是傷一隻腳，至少其他手腳都活動自如。」

根據醫生診斷，張小倫的阿基里斯腱已潛伏炎症，但因其肌肉太強，因而未有發現，直至最近半年連續訓練和比賽，長時間承受壓力而加劇勞損，加上肌肉無法放鬆，筋腱終在突發情況下「頂唔順」，一下子全面斷裂。

張小倫承諾會打到2024年，陪隊友爭取巴黎奧運資格。（資料圖片／高詩琦攝）

年屆36歲迎來嚴重傷患，難免想到運動生涯的終點，但張小倫相信，在醫療團隊和體能教練Maurizio Zomparelli協助下，預計下季將可復出：「我應承了教練陪伴隊友準備2024巴黎奧運，一定會做到！坦白說，參加奧運就機會不大，現時隊伍人才濟濟，我打不打對整體都沒大影響，反而協助他們備戰更重要。」他慶幸今次傷患發生於季尾，有更多時間康復，昨天在隔離病房亦單腳做掌上壓，避免肌肉流失。

張小倫將於今晚8時「開刀」，他特別將重要的事情講三次，語重心長提醒劍擊隊友、其他全職運動員以至廣大市民：「筋腱很脆弱，但我們往往平時不注重保護，或者恃住自己『後生』就亂來，不多加伸展和熱身。大家想要繼續運動，真的要花時間保養，我今次斷阿基里斯腱，正正因為長期勞損。大家真的要記住，一定要愛惜身體，身體就是一台機器，必須日常保養，別等到出問題的時候才去埋怨。總之，記住要保養、保養、再保養。」