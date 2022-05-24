劍擊｜張小倫出院發文感謝醫療團隊　期望克服心理陰影繼續訓練

香港男子花劍「大師兄」張小倫早前在劍擊大獎賽仁川站不慎受傷，上周返港完成阿基里斯腱接駁手術後，今天正式出院，將會展開「悠長假期」。



小倫上周三凌晨返港，從機場「直送」醫院隔離病房，醫療團隊立即為他以磁力共振檢查，證實阿基里斯腱全斷，周四施手術接駁，今天終可出院，正式展開復康期，預計需要三至六個月休養。

張小倫今天出院，正式展開復康的「悠長假期」。（張小倫IG）

他今天在社交網站發文，坦言人生第一次做手術「驚到手心出汗」，但感謝中大醫院醫療團隊的照顧和鼓勵，他亦提醒廣大運動愛好者，必須小心休養身體，運動前熱身、運動後放鬆，必不可少。

為免肌肉流失，小倫休養期間將不時返體院健身，保持體能準備下個賽季，但他十年前經歷椎間盤傷患之後，做運動時一度有陰影，他坦言接下來將要克服：「當時腰傷之後，很多動作都不敢做，希望有上次經歷，今次更容易克服，令我可以繼續享受有限的職業運動員生涯。」