MotoGP｜馬昆斯接受第四次手術再度暫別　身為巴塞迷卻被皇馬感動

MotoGP意大利站，傳奇車手羅斯（Valentino Rossi）起用的號碼「46」獲光榮退役；另邊廂，曾與他競爭激烈、仍是現役的六屆MotoGP世界冠軍馬昆斯（Marc Marquez），卻再傳噩耗。



已退役的九屆世界電單車錦標賽冠軍得主羅斯，「46」是他的代表號碼，在周六的MotoGP意大利站，MotoGP舉行儀式，將這組象徵傳奇的數字光榮退役，並將一個鑄成「46」字樣的獎座頒給他。

雖然羅斯曾表示不希望號碼退役，但他出席儀式時仍然笑得開心，道：「我要感謝你們每一位，這真的太美好了！」他也不改風趣本色，笑道：「我的背和膝一直痛，所以我知道自己已經老了，但這一切還是很美好，謝謝！」他並未結束車手生涯，目前正在「四轆」的GT世界挑戰賽歐洲賽，代表ＷRT及Audi出賽。

羅斯展示屬於他的「46」獎座。（Getty Images）

至於仍是現役、29歲的本田車手馬昆斯，則再度傳來惡耗——他的右臂傷患康復進度不如預期，令他無法以正確騎乘姿勢比賽，馬昆斯完成今站後，便要在5月31日到美國明尼蘇達的Mayo醫院接受第4次手術。

由於他本身已很難爭奪今季錦標，其團隊會集中協助他復原，以在2023年賽季復出為目標。馬昆斯在2020年的沙特阿拉伯站炒車，右臂肱骨骨折，當時因而錯過接近全季賽事，此後傷患一直困擾着他。

馬昆斯自重傷後，一直無法以正常騎乘姿勢作賽。（Getty Images）

「不幸地，我的2022年賽季要暫告一段落了，我會遠離比賽一段時間。」馬昆斯接受MotoGP官網訪問時道，「我跟我的醫療團隊在馬德里好好努力了幾個月，我的身體是有所改善的、也減輕了右臂的不適，因此才可以出戰MotoGP，但我的肱骨情況，令我無法正常地騎乘，我也無法達到我的目標。」

今站結束後，車迷要等到2023年才能再見到馬昆斯參加MotoGP了。（Getty Images）

馬昆斯雖是巴塞隆拿球迷，但也在社交媒體讚許第十四次奪得歐聯冠軍的皇家馬德里：「我是巴塞球迷、但更是體育迷！皇馬為了這個冠軍所做的實在值得尊敬，他們擊敗了最強敵人、保持信念到最後。很多人會說是運氣使然，但運氣也是要爭取的。恭喜！」似乎是在困境之中，獲皇馬不放棄的精神激勵。