MotoGP．美國站｜馬昆斯傷癒復出　美洲賽道之王起步脫腳照展功架

MotoGP六屆世界冠軍馬昆斯上站在印尼大炒車，視覺更出現重影，情況令人擔心，幸好休養後無大礙，在美國站如常出戰。

在馬昆斯擅長的美洲賽道出擊，這名本田車手竟然出閘脫腳，在尾位力追下，結果以第6位衝線，盡顯「美洲賽道之王」的本色。



MotoGP名將﹑6屆世界冠軍馬昆斯（Marc Marquez）早前在印尼站遇上恐怖意外，戰車失控，被拋至4米再摔落地，返回西班牙途中更可以視覺重影。

馬昆斯高速過彎失控恐怖炒車 回家途中發現視覺出問題

經過兩星期休息後，馬昆斯傷癒在美國站復出。這名西班牙車手在美洲賽道（Circuit of the Americas）有超強往績，曾經贏得7次分站冠軍，故有「美洲賽道之王」（King of COTA）的美譽。

馬昆斯過往7次贏得美國站分站冠軍，堪稱「美洲賽道之王」。（資料圖片／Getty Images）

馬昆斯在周六的排位賽只能取得第9位，是生涯以來最差的排位，他賽後把責任攬上身，直言因為自我質疑而未能創出佳績。當正賽起步時，馬昆斯出閘脫腳，因為失誤而由第9位跌至尾位，「美洲賽道之王」的美名似乎蕩然無存。

馬昆斯在賽道上除了風格狠辣外，他亦不會如此容易放棄，在尾位急起直追，拾級而上，剩下14圈時打入前十，其後繼續狂追，結果以第6位衝線。縱然未能贏得冠軍，但他的一場反擊戰，總算力保「美洲賽道之王」稱號，當他返回車房時，車隊工作人員以掌聲歡迎他。

馬昆斯由尾位力追第6位衝線，力保「美洲賽道之王」的美名。（Getty Images）

要不是馬昆斯出閘脫腳的話，他有力衝擊頒獎台，甚至分站冠軍，他賽後表示是因為技術問題而起步超慢，「起步時出現技術問題，錶板上出現警號，起步至第一隻彎，戰車完全沒有動力，我以為是按着了維修站按鈕，但沒有，幸好第一隻彎後回復正常。」馬昆斯坦言難免失望，若果戰車正常發揮的話，奪冠絕不是夢。

美國站最終由巴斯迪安連尼（Enea Bastianini）奪冠，連斯（Alex Rins）與米拿（Jack Miller）分別奪亞軍及季軍。

巴斯迪安連尼奪得美國站冠軍。（Getty Images）

【馬昆斯印尼站炒車連環圖】

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