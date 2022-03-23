MotoGP｜馬昆斯高速過彎失控恐怖炒車　回家途中發現視覺出問題

撰文：顏銘輝
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MotoGP六屆世界冠軍馬昆斯（Marc Marquez）周日在印尼站熱身時大炒車，過彎被拋起逾4米，跟住重重地摔到地上。儘管他能夠步行離場，看似沒有大礙，但以防萬一，沒有參賽。不過，馬昆斯表示飛返西班牙途中，視覺出現重影，接下來要休息及檢查傷勢。

【馬昆斯周日炒車連環圖】

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馬昆斯昨日透過社交網站交代傷勢，他寫：「我覺得有點似曾相識……在我返回西班牙途中，我的視覺開始出現不適，跟住我決定去看醫生（Dr. Sánchez Dalmau），對方證實我又看東西又有重影。幸運的是，我今次的傷勢沒有去年底那次嚴重。不過，由現在起要好好休息，看看傷勢及治療的進展。總之，多謝大家的支持。」醫生表示，馬昆斯下周會再接受檢查，再估算他的復出日期。

意外發生後，馬昆斯坐電單車尾回去。（Getty Images）

29歲的馬昆斯近半年來第二次視覺出現重影，他在上季尾也曾發生意外，導致腦震盪，令他錯過了兩站比賽。

這次炒車後，馬昆斯表示重影復發。（Getty Images）

馬昆斯過去周日（20日）早上在印尼站熱身，時速180公里過第7個彎位時發生意外，戰車失控，他就被拋起超過4米。雖然他幸運地沒有撞上損毀的戰車，但都重重地摔在地上及翻滾。意外後，他可以步行離開，賽會醫療團隊認為他有腦震盪，並有多處輕微外傷，他跟住被送到當地醫院檢查，並退出印尼站賽事。

馬昆斯在周日表示：「我可以說什麼？這個不是屬於我的周末。我們由開始就有很多問題，處於困境。今早熱身時，發生了一次真的大炒車，或者是我生涯炒得最嚴重的一次。我去了當地醫院，沒有發現嚴重的問題，所以我決定不比賽了。當然，這是很遺憾，但會是最好的決定。」

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