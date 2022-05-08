田徑系列賽｜杜婉筠時隔3年刷新鐵餅港績　新星張紹衡續稱霸跨欄

田徑系列賽第一站今周末展開，杜婉筠以42.75米打破由她保持的女子鐵餅香港紀錄，並奪得金牌。



一項新香港紀錄在系列賽首站誕生，手持女子鐵餅及鉛球香港紀錄的杜婉筠，於周日上午出戰鉛球賽事以12.70米奪冠後，下午轉戰鐵餅賽事，擲出42.75米、以0.2米改寫個人3年多前創下的舊港績，並奪得金牌。

杜婉筠時隔3年再刷新港績。（田徑總會提供）

而今日焦點之一的跨欄賽事，缺戰上周測試賽的青奧銅牌王珞僖，今日於系列賽登場，與剛升上成人組的世青新星張紹衡較量，最終後者以14.59秒率先衝線掄元，連續兩星期奪冠而回。呂俊人與王珞僖則以14.60及14.66秒，分列亞、季軍。

張紹衡連續兩星期奪得第一。（資料圖片／李澤彤攝）

同日上演的女子100米跨欄，盛楚殷保持佳態，繼上周後以14.83秒力壓廖海恩封后。

女子10000米方面，長跑好手屈旨盈上周以打破個人最佳時間近1秒，贏得5000米冠軍；今日轉戰10000米賽事，以37分49.49秒、近5分鐘拋離第二名的黃詠研封后。

田徑系列賽第2站將相隔一周，於5月21日續在將軍澳運動場上演。