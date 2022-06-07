賽馬｜騎師開閘前慘食馬頭槌　魂魄未齊遇上另一危險場面

跑馬三分險，不僅是賽事高速而突變，也包括等待開閘一刻。

英國在剛過去的周末上演一年一度重要賽事葉森打吡，同日一場賽事出現奇聞。該賽由一匹「吉馬」先過終點，遠遠不及開閘前的事件罕見。



當天第一場賽事，曾來港策騎「巴基之星」助該匹「扭計王」首次勝出一級賽的騎師布宜學（William Buick） 策騎熱門之一「遠足徑」（Blue Trail）出賽。靜候開閘之際，慘遭「強吻」。

布宜學準備開閘，雙手執起韁繩。此時望向右方，鄰近閘廂的馬匹「親和力」（Approachability）突然發髀氣，起擒之餘馬頭更向左擺。馬頭一搖，有如摑了布宜學一記耳光。

「喂，你好嘛？」（影片截圖）

這一個「馬頭槌」力量不小，布宜學硬接一招後顯得暈眩，左邊身軀靠着閘廂的旁邊，垂下頭來。他嘗試盡快回復清醒，但未及重新準備，閘廂突然打開。

幾百磅的頭槌，相當「惡骾」。（影片截圖）

「遠足徑」應聲彈山，「瀨低」布宜學。他當時僅以右手拿着韁繩，立即脫手，左半身夾着閘廂，呆呆目送群駒遠走。「遠足徑」沒有騎師下率先過終點，頭馬當然無效，賽會宣布為無出賽馬匹。

未坐定，照開閘，咁都得？（影片截圖）

布宜學離開閘廂後，接受救護員檢查，看來仍有點「暈陀陀」。不過，他在當天賽事繼續上陣，更勝出一場賽事。他賽後受訪時稱，當時曾示意要求半分鐘重新集中，「旁邊的騎師都有為我示意。我當時有半邊身在馬上，這樣開閘十分危險，是嚴重錯誤」。