賽馬｜「英國之寶」柏葛逝世享年86歲　九勝葉森打吡無人能及

世界平地賽馬歷史上最重要騎師之一，「英國之寶」柏葛（Lester Piggott）逝世，享年86歲。

出生賽馬世家，身高體重無阻鞍上傳奇一生。柏葛一生頭馬逾五千場，保持英國重要賽事「葉森打吡」最多勝紀錄，胯下名駒多不勝數，58歲來港獻技仍盡現功架，勝出大賽，為人津津樂道。



柏葛生前居於瑞士，近日入住醫院療養，其女婿、練馬師郗國思在英國時間周日（29日）證實柏葛與世長辭。

柏葛獲譽為平地賽馬界史上最偉大騎師之一，47年騎師生涯在英國勝出4493場賽事，連同外地逾850場頭馬，一生合共勝出逾五千三百場賽事。著名練馬師岳伯仁（Aidan O'Brien）

柏葛在1970年策騎尼真斯基成為英國三冠王，已逾半世紀未有馬匹達到此成就。（twitter）

柏葛於1948年展開騎師生涯，其時僅12歲，18歲便贏得英國賽馬最重要賽事之一，只供3歲馬參加的葉森打吡（ Epsom Derby）。騎師生涯相當節制，控制體重以接受輕磅座騎。 竹

高大的柏葛，騎姿別樹一幟。（Getty Images）

柏葛身高逾一米七，騎師而言可算高大，顧此有「長人」（Long Fellow）稱號。而且，其體重最初達67公斤，必須節制飲食，減磅再控制。柏葛卻能夠體重壓低至54公斤，可見飲食上如何克制。他於1960年成為英國冠軍騎師，直至1982年共11次封王。1983年策騎Teenoso破紀錄勝出第 9次葉森打吡，至今無人能及，其中1970年打吡冠軍「尼真斯基」（Nijinsky），包攬該年二千堅尼及聖烈治大賽，為至今最後一匹英國三冠馬王。

葉森馬場樹立了柏葛的銅像。（Getty Images）

賽馬界貢獻良多，讓柏葛於1975年獲頒授OBE勳銜。惟他於1985年從練，及後被揭發逃稅，87年被判入獄1年，兼且褫奪勳銜。掛鞭5年，柏葛於1990年宣布重回鞍上，復出10日便再次讓馬壇讚歎。他策騎Royal Academy出戰美國育馬者盃一哩賽，從後方殺上，終點前力擒對手。此時的柏葛久疏戰陣，且已55歲，功架絲毫未減。他直至1995年，才正式告別騎師生涯。

1992年，柏葛已經57歲，策騎「特里安盧」勝出最後一場經典賽事，英國二千堅尼。（Getty Images）

「英國之寶」的足跡遍踏世界各地，包括香港。柏葛早於1970年代已曾來港獻技，及後多次來港客串。他復出後於1994年2月策騎愛倫訓練的「金銀城」出戰打吡預賽，可謂大師在港策騎經典一役。

柏葛近年仍有露面，去年更入選賽馬名人堂。圖為他2019年露面。（Getty Images）

「金銀城」直路早段仍貼欄，被重重圍困，外側馬匹已經發力衝刺。領先馬匹後已有數匹馬形成「馬牆」，但柏葛不慌不忙，看準空位逐步外移，最後二百米望空後施展渾身解數，衝線一刻更伸長手臂，嘗試壓下馬頭，最後險勝三匹對手。雖然58歲，依然身手不凡。