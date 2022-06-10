羽毛球．印尼大師賽｜丹麥老將首圈遇不公平對待　向球證投訴無果

返工恰眼瞓，相信不少打工仔也試過。

丹麥老將維汀哈斯出戰印尼大師賽首圈，懷疑遇上「恰眼瞓」司線員，向球證投訴後，可惜對方依然無動於衷，這名丹麥老將最終不敵印度小將辛勒施亞出局。



印尼羽毛球大師賽首圈，丹麥老將維汀哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus）首圈鬥印度新星辛勒施亞（Lakshya Sen），落後一局下，次局戰至13：15時，維汀哈斯判斷羽毛球出底線，所以未有出手，然後眼望向司線員時，竟然看到難以置信的一幕。

維汀哈斯竟然看到司線員合上雙眼，這名丹麥老將隨即上前向球證投訴，要求球證更換司線員，經過一輪討論後，球證詢問該問司線員能否繼續，示意沒有問題然後繼續作賽，結果維汀哈斯以10：21及18：21直落兩局落敗。

維汀哈斯向球證投訴。（網上圖片）

今次賽事沒有鷹眼系統，所以司線員的職責更加大，若然「恰眼瞓」的話，維汀哈斯認為自身利益受損，故此據理力爭，「我認為這個情況對我十分不公平，所以我一度拒絕作賽，直至我與球證討論，並與該名司線員示意沒有問題。」

面對不公義，維汀哈斯向球證據理力爭。（Facebook截圖）

維汀哈斯賽後透過社交網站發文，表示這是職業生涯首次遇上的場面，更以幽默的方式重提此事，笑問是否他的打法太沉悶，所以令司線員昏昏欲睡。裁判及司線員需要長時間工作，出現疲態在所難免，所以他亦諒解，但若果再度發生相同事件，他依然希望直接把該名人員更換掉。

維汀哈斯直落兩局不敵印尼新星出局。（Facebook截圖）

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