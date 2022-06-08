羽毛球．印尼大師賽｜伍家朗復出戰　兩局輕取中國球手晉次圈

羽毛球印尼大師賽，今日（8日）為香港壓軸出戰的伍家朗，在男單首圈輕取中國球手翁泓陽晉級。



伍家朗自3月出戰瑞士公開賽時確診後，兩個多月來一直未有出戰任何賽事，休戰過後終在今次港隊的東南亞之旅回歸，隨隊出戰5站賽事。

在首站的印尼大師賽，伍家朗是港隊最遲登場的球手，同日在隊友李卓耀、和混雙組合鄧俊文／謝影雪都成功由首圈出線後，伍家朗也有好表現。面對中國的翁泓陽，他首局大半時間都領先，惟到中段一度遭對手連取6分反超前16：15，幸他沉著應戰，在落後17：18之時連取4分，以21：18先取一局。

伍家朗順利晉級次圈。（資料圖片）

次局初段翁泓陽一度佔優，領先至10：6，但他未能把握住優勢遭伍家朗連搶5分，率先以11：10進入中場休息，家朗在小休過後越戰越勇，終以21：17直落兩局淘汰對手。他在明日的16強對手將是另一中國球手趙俊鵬，這名26歲球手在首圈爆冷以2：1（10：21、21：14、21：11）淘汰印尼好手、今站大熱的基斯堤，不容少覷。