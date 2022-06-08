羽毛球．印尼大師賽｜港隊展開東南亞之旅　鄧謝配李卓耀晉級16強

香港羽毛球代表隊今日（8日）展開東南亞之旅，出戰5站賽事中第一站的印尼大師賽，當中混雙的鄧俊文／謝影雪及男單的李卓耀都晉級，伍家朗稍後亦會出戰。



港隊展開一連5站極為緊密的東南亞賽事，出戰印尼大師賽、印尼公開賽、馬來西亞大師賽、馬來西亞公開賽，將以新加坡公開賽作結。

今日的印尼大師賽次日賽事續演各項目32強，港隊球手亦悉數上陣，當中混雙「左手配」鄧俊文／謝影雪以6號種子身份出賽，只用了31分鐘，便以21：9、21：16橫掃荷蘭組合Robin Tabeling／Selena Piek，第一局最後更連取7分鎖定勝局。

鄧俊文和謝影雪在首圈輕取對手。（資料圖片）

「鄧謝配」將在明日的16強鬥馬來西亞組合許邦榮／杜頤溈，這對大馬組合世界排名為199，他們在32強正是擊敗了另一對港隊組合張德正／吳詠瑢，雙方第一局差距不大，「張吳配」僅以19：21落敗，惟第二局港隊未能追回比數，以13：21再輸一局，無緣晉級。

李卓耀落後之下反勝對手。（BWF）

同日出戰男單32強的李卓耀，面對印尼的34歲老將蘇傑亞圖（Tommy Sugiarto）打得並不輕鬆，在全場觀眾都全力為對手打氣之下，首局以17：21先輸，幸他在第二局及時重拾節奏，以21：9追平局數，第三局初段雙方比數緊咬對手，戰至15：15時李卓耀成功一口氣連取5分，他亦把握住足足5個賽點，以21：17再勝一局，鎖定2：1反勝，16強將是台灣「一哥」周天成對馬來西亞球手宋俊偉的勝方。