羽毛球．印尼大師賽｜鄧謝配反勝晉級8強　李卓耀力戰憾負周天成

羽毛球港隊分途出戰印尼大師賽，混雙組合鄧俊文/謝影雪有驚無險反勝馬來西亞組合，躋身8強。男單代表李卓耀硬撼中華台北「一哥」周天成，落後下局數一度追平，可惜最終依然飲恨而回。



印尼大師賽16強，港隊混雙組合鄧俊文/謝影雪與馬來西亞組合許邦榮/杜依蔚爭晉級，首局早已拉開優勢，一度以20：14領先，惟6個致勝分遲遲未能拿下，馬來西亞組合其後連取8分，「鄧謝配」意外地遭逆轉，先輸一局20：22。

「鄧謝配」不容再失，次局發力，並以21：5大勝，追成平手，決勝局的壓力同樣不大，以21：15再下一城，結果以局數2：1反勝晉級，下圈將與法國或丹麥組合爭入4強。

鄧謝配首局錯失6個致勝分，其後仍然反勝對手晉級。（資料圖片／高詩琦攝）

港隊男單代表李卓耀稍後登場，硬撼中華台北好手周天成，首局以11：21落敗，但李卓耀未有放棄，次局由頭帶到尾，以21：18扳回一城。進入決勝局，周天成早段拉開4分差距，李卓耀多次力追下仍然未能收復失地，結果再輸一局16：21，力戰62分鐘後不敵對手，16強止步。

另一男單港將伍家朗將在稍後時間登場，與中國球手趙俊鵬爭晉級。

李卓耀與周天成力戰3局，最終飲恨出局。（BWF圖片）

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