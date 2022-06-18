長池世錦賽｜一文睇港隊名單及焦點賽程　何詩蓓成兩項獎牌熱門

撰文：高詩琦
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世界長池（50米）游泳錦標賽今日（18日）揭幕，港隊派出共10名泳手參賽，當中包括去年在東京奧運奪得兩面銀牌的何詩蓓。本文將為大家簡介比賽資料、港隊參賽名單、日程及焦點賽事。

1. 比賽資料及電視直播

第19屆國際泳聯世界錦標賽在匈牙利布達佩斯舉行，涵蓋多個項目，包括長池游泳、韻律泳、公開水域游泳、潛水及水球，當中港隊參加的長池游泳項目將在6月18至25日期間舉行，每日均會舉行上、下午兩節賽事，決賽項目主要集中在下午。

賽事會由有線電視全程直播，6月18至25日每日下午2:55在605及665台直播，每日晚上11:25在601及661台直播。6月26日晚上6:55在605及665台直播，晚上9:55及深夜12:25在601及661台直播。

2. 港隊成員名單及簡介

女子賽事：何詩蓓、歐鎧淳、鄭莉梅、鄭渝、聶芷彥

男子賽事：卓銘浩、Adam Chillingworth、何甄陶、劉紹宇、林昭光

香港代表隊今次派出5男5女共10名泳手參賽，當中最大焦點當然是上屆東京奧運兩銀得主何詩蓓。何詩蓓去年底在短池世界錦標賽一舉摘下女子100及200自金牌，並刷新200自短池世界紀錄，她早前雖因腳傷未有參加環地中海賽，但未有影響其訓練；加上主要對手——東奧200自金牌得主堤密絲（Ariarne Titmus）、莉迪姬（Katie Ledecky）和絲祖唐（Sarah Sjostrom）都未有參賽，何詩蓓成為200自的金牌大熱，主要對手預計是東奧銅牌、加拿大泳手奧歷絲克（Penny Oleksiak）。

何詩蓓（右一）早前受腳傷困擾，未知有否影響狀態。（Getty Images）

100自方面，同樣有多名泳手缺陣，包括東奧金牌麥姬昂（Emma McKeon）及銅牌姬蒂甘寶（Cate Campbell ），意味僅得何詩蓓一名東奧獎牌得主出戰，不過澳洲仍有18歲新星奧嘉拉簡（Mollie O’Callaghan）應戰，另一澳洲泳將沙娜積克（Shayna Jack）則成為今季唯一游入53秒內的泳手，兩人成為何詩蓓的最大勁敵。

另外，歐鎧淳今年初自行赴澳洲訓練，她將出戰女子50及100米背泳，且看能否迎來突破；「新蛙王」Adam Chillingworth早前在環地中海賽摘下200米蛙泳銀牌，他亦在一年內兩度刷新200蛙香港紀錄，出戰世界錦標賽的表現值得期待。另外，卓銘浩也在去年12月的短池世錦賽，刷新本來塵封10年的400米自由泳紀錄，他今次參加200、400及800米自由泳，同樣值得留意。

澳洲泳手奧嘉拉簡（圖）成為何詩蓓的頭號勁敵。（Getty Images）

3. 港隊賽程及部份焦點賽程（香港時間，以大會公布為準）：6月18日（六）
下午3:00　女子200米混合泳初賽　鄭渝（組別及線道待定）
下午3:27　男子400米自由泳初賽　第3組　卓銘浩
下午4:01　男子50米蝶泳初賽　第4組　何甄陶
下午4:43　男子100米蛙泳初賽　第4組　Adam Chillingworth
下午5:34　男子4X100米自由泳接力初賽　第2組　香港隊

6月19日（日）
下午3:05　女子100米背泳初賽　第3組　歐鎧淳
下午3:16　男子100米背泳初賽　第2組　劉紹宇
下午3:59　男子200米自由泳初賽　第5組　卓銘浩
下午4:10　女子1500米自由泳初賽　第1組　聶芷彥

6月20日（一）
下午3:29　女子200米自由泳初賽　第5組　何詩蓓
下午4:01　男子800米自由泳初賽　第2組　卓銘浩

6月21日（二）
凌晨1:15　女子200米自由泳複賽
下午3:04　女子50米背泳初賽　第3組　歐鎧淳
下午3:25　男子100米自由泳初賽　第8組　何甄陶
下午4:06　男女子4X100米混合泳接力初賽　第1組　香港隊

6月22日（三）
凌晨0:17　女子200米自由泳決賽
下午3:15　女子100米自由泳初賽　第7組　何詩蓓
下午3:57　男子200米蛙泳初賽　第4組　Adam Chillingworth

6月23日（四）
凌晨0:11　女子100米自由泳複賽
下午3:05　男子100米蝶泳初賽　第3組　林昭光
下午3:49　男子50米自由泳初賽　第11組　何甄陶

6月24日（五）
凌晨0:02　女子100米自由泳決賽
下午3:12　女子50米自由泳初賽　第7組　鄭莉梅
下午3:57　男女子4X100米自由泳接力初賽　第3組　香港隊

6月25日（六）
下午3:00　女子400米混合泳初賽　鄭渝（組別及線道待定）
下午3:20　男子4X100米混合泳接力初賽　第1組　香港隊

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