【游泳】何詩蓓或趕及世錦賽前傷癒　教練：她每一天都在訓練

香港游泳選手何詩蓓（Siobhan）兩周前宣布因傷缺陣摩納哥舉行的環地中海系列賽（Mare Nostrum Tour）。即將踏入世錦賽月份，教練Tom Rushton今日於外國游泳網站《SwimSwam》透露，這名奧運銀牌得主於世錦賽復出前景樂觀。



何詩蓓早前在Instagram談及傷勢，表示「我不幸地弄傷右足踝，無奈缺席環地中海系列賽，並相信不久將來就能作賽」。從社交媒體照片可見，她仍要穿上護托走路，不禁讓人擔心其傷勢。

從社交媒體照片可見，何詩蓓仍要穿上護托走路。（Instagram）

不過教練Tom Rushton受訪時指出，何詩蓓受傷後仍一直訓練保持狀態：「她每一天都在訓練，我們先到泳池訓練，也有海上練習。」Tom Rushton也透露，團隊曾考慮讓何詩蓓參與系列賽的最後一站，惟審視過後認為，無必要急於復出。

教練Tom Rushton透露，何詩蓓於世錦賽復出前景樂觀。（Getty Images）

Tom Rushton亦提到，縱然何詩蓓仍是戴着護托走路，但以運動科學人員的判斷，這名香港泳手很大機會於6月18日的世界游泳錦標賽趕及復出。