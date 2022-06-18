長池世錦賽｜何甄陶兼戰50蝶創個人最佳　男子4X100自被取消資格

世界長池游泳錦標賽今日（18日）展開，港隊派出共10名泳手參賽，焦點泳手之一的何甄陶（Ian）於首日出擊，兼戰50蝶的他以0.16秒與港績擦身而過，惟仍刷新個人最佳時間。

此外，港隊在壓軸上演的男子4X100自接力初賽，被判取消資格，據指港隊正在上訴。



游泳世錦賽今日揭幕，港隊今屆派出5男5女共10名泳手參賽，擁有100、200、400、800與1500米共5項自由泳香港紀錄的卓銘浩，在400米自由泳初賽登場，他游出3分58.38秒，未能刷新自己保持的3分50.53秒港績，排小組第8名的他以總排名第32，無緣決賽。

20歲男飛魚卓銘浩在400米自由泳初賽登場。（資料圖片／李澤彤攝）

何甄陶兼戰50蝶創個人最佳

作為歷史首名以A標躋身奧運的港隊男泳手何甄陶（Ian），今日兼戰50米蝶泳，初賽游出24.13秒在10人小組中排第2，總排名第38名無緣晉級。雖然比伍棹然保持的香港紀錄以0.16秒擦身而過，Ian仍刷新了其個人最佳成績（PB）。



香港出生的Adam Chillingworth在上月的地中海系列賽，刷新香港男子200米蛙泳紀錄兼奪得銀牌，今日轉戰世錦賽100米蛙泳，在初賽以1分02.91秒完成，以1秒之差無緣打破杜敬謙在2018年創下的1分01.91秒港績。

何甄陶轉戰50蝶，未能刷新由伍棹然創下的23.97秒香港紀錄。（資料圖片／楊宇翹攝）

男子4X100自接力取消資格

焦點之一的男子4X100自由泳接力，由何甄陶、卓銘浩、劉紹宇以及林昭光組成的港隊，在第2組上陣，林昭光擔任首棒，卓銘浩守尾門；4人合力游出3分24.48秒，同組9隊中排第8名，惟因犯規被判定DSQ（取消參賽資格）。據悉，港隊正在上訴。

鄭渝將在煞科日轉戰400米個人混合泳賽事。

此外，17歲女飛魚鄭渝（Chloe）在200米個人混合泳初賽第2組率先登場，游出2分16.32秒、10人中排第8，未能以小組前5晉身明日的16強。她將在煞科日（25日）轉戰400米個人混合泳賽事。

她曾在去年6月的長池分齡游泳賽，以2.72秒之差打破何詩蓓在2013年造出的400米個人混合泳香港紀錄。