長池世錦賽｜何詩蓓受腳傷困擾IG宣布退賽 「要懂得照顧好自己」
撰文：楊宇翹
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香港游泳選手何詩蓓（Siobhan）原定今日在長池世錦賽出戰女子200米自由泳賽事，惟賽前泳總發聲明，宣布該港隊代表因傷患未癒，決定退賽。
未幾何詩蓓於Instagram宣布，她將退出今屆世錦賽。
賽前泳總發聲明表示何詩蓓「因早前的傷患還未完全康復，經過醫療專家及教練團隊的商議後，決定退出今天的女子200米自由泳項目」。泳總繼稱將再評估何詩蓓狀態，再決定會否出賽100米自由泳項目。
惟隨後何詩蓓在社交媒體解說，她在今屆賽事正式退賽。「很難過地宣布，我不會出戰今周的世錦賽」，何詩蓓表示賽事為高強度戰役，因此她希望有高水平演出，但「很不幸，我還未到。」
上月何詩蓓原定參加今明兩日於摩納哥舉行的環地中海系列賽（Mare Nostrum Tour），但她早前不慎弄傷足踝最終退賽。何詩蓓再道此腳傷是一大挑戰，縱然已有好轉，但經考量下還是謹慎為先：「我不認為我準備好比賽，在醫療團隊及教練的商討下，彼此亦認同退賽是最好選擇。」
最後何詩蓓提到作為精英運動員的任務：「作為一名精英運動員，你要懂得照顧好自己，我真的很渴望出賽，但更重要的是退後一步，謹記自己的長遠目標。」
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