游泳︱長池世錦賽日本王者失牌　法國新星破大會紀錄成400IM之王

男子400米個人混合泳決賽，可說是今屆長池世錦賽中最激烈賽事之一，奧運金牌卡利斯（Chase Kalisz）、世青4金得主科士打（Carson Foster），都是上屆金牌得主日本名將瀨戶大也眼中的強敵。

賽事最後由20歲法國新星馬爾尚（Leon Marchand）以逼近世界紀錄時間奪金，僅得第6名的瀨戶對失牌難掩失望。



28歲的瀨戶大也在上屆2019長池世錦賽大放異彩，當時他以日本游泳隊男隊隊長身分出戰賽事，先在男子200米蝶泳奪銀，連續兩屆世錦賽都在該項目上奪牌；隨後在200米個人混合泳（下稱IM）首次奪得該項世界冠軍，更在煞科日的400IM封王。

他不但成為第一位在單屆長池世錦賽上奪得3面個人項目獎牌的日本泳手，還以累積4金的成績力壓一代蛙王北島康介，成為長池世錦賽中摘金最多的日本選手。

瀨戶大也經歷低潮後，再戰長池世錦賽。（Getty Images）

3年間，瀨戶大也由國家英雄，到年前被揭發背妻偷食捲入醜聞，形象直插谷底，除被所屬職業泳隊解約，更一度被日本隊禁賽處分。去年東京奧運表現未如理想，未能在日本國民心中挽回分數，終在同年末的短池世錦賽，奪得自2019年後的首面國際大賽金牌，賽項正是主項的200IM。

今屆長池世錦賽，他以累積4金的日本王者之姿出戰，未能成功衛冕400IM之外，僅游出4分11.93秒名列第6，比初賽的4分10.51秒還差，無緣連續5屆在該項目取得獎牌。

瀨戶大也在400IM失準，未能連續5屆奪牌而回。（Getty Images）

「蝶泳的後半未能如預期般發揮，轉到背泳時也游得有點沉。」他在決賽初段已被前列對手拋離，未能游出賽前預想的4分07秒內，「這就是我的現狀。」他賽後冷靜分析道。

同場，嶄露頭角的20歲法國NCAA冠軍馬爾尚，以逼近世界記録的4分04.28秒創下新歐洲紀錄，兼打破大會紀錄奪冠。同是20歲的美國新星科士打，則以4分06.56秒取得亞軍。

看到年輕選手在世界賽奪得佳績，瀨戶說：「他們比想像中更快，由此刻到巴黎（奧運）為止，不一生懸命（竭盡全力）的話是贏不到的，回去後會好好努力。」瀨戶雖在400IM失利，他將在200IM力爭衛冕。

馬爾尚以逼近世界記録的4分04.28秒，打破大會紀錄成為400IM世界冠軍。（Getty Images）

同日，東京奧運兩金得主、日本女飛魚大橋悠依亦在200IM失利，她於準決賽僅游出2分12.05秒，總成績排第13名，無緣決賽。隊友大本里佳則以2分10.65秒列總排名第7位，將在周一的決賽爭標。