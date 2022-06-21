長池世錦賽｜意大利21歲新星冒起　100背游出世界紀錄一夜成名

長池世錦賽第三日賽事終有世績誕生。意大利泳手積干（Thomas Ceccon）在男子100米背泳決賽，以破世界紀錄時間奪得金牌，為今屆賽事添上首個世績。



積干於準決賽游出52.12秒，以第二名快姿態殺入決賽；在決賽的第五線道作戰，他破天荒游出51.60秒奪金，美國泳手梅菲（Ryan Murphy）及岩士唐（Hunter Armstrong）則為銀牌及銅牌得主。

意大利泳手積干在男子100米背泳決賽，以破世界紀錄時間奪得金牌。（美聯社）

積干游出的時間，比梅菲2016年創下的世界紀錄還快0.25秒，為今屆賽事添上首個世績。21歲的積干去年於東京奧運男子100米背泳僅得「僅頸四」，其後在4x100米自由泳及4x100米混合泳兩項接力賽事，取得銀牌及銅牌。

21歲的積干去年東京奧運，只能在兩項接力取下一銀及一銅。（美聯社）

今次終能在世界級賽事出人頭地，在同一賽事將列強逐一打敗，積干卻表示不知所措：「我真的不知說什麼，這次有2016年的奧運冠軍以及其他的強手；比賽開始時根本沒有想過什麼紀錄和時間，我只游自己的比賽，對我而言是很難以置信。」