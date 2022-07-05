英超轉會｜C朗拿度「紅轉藍」第二集　車路士欲出手關鍵在此人

C朗拿度去年關鍵時刻，轉會曼城變重返曼聯，過程峰迴路轉。一年過去，「紅藍變」或許再度上演。

消息指車路士新主積極接洽C朗拿度經理人文迪斯，議題之一正是C朗。隨着C朗「出到聲」，車路士正在積極跟。



英媒早前指C朗拿度向曼聯表明，球會若收到滿意的報價，便希望離隊。據報原因之一，是希望在生涯晚年再戰歐聯，趁尚可維持最佳狀態，去一支更有競爭力的球會。而他在周一以家庭理由，缺席曼聯操練。

C朗拿度「打開口牌」，表明希望踢歐聯。（Getty Images）

體育傳媒《The Athletic》的足球記者David Ornstein今（4日）報道，車路士正在積極考慮羅致這位世界足球先生。報道指車路士新班主波里等，上月已跟文迪斯開會，當中討論收購C朗。隨着事態發展，車路士新主對於上場後羅致巨星，甚感興趣，班主與經理人在此方面繼續「有交流」。

來自美國的新主托德波里（左）上場後主理轉會事務，相當積極。（Getty Images）

報道分析羅致C朗，關鍵之一是領隊杜慈的意願。杜慈雖然一直欣賞C朗，但是否適合球隊佈陣與戰術，另作別論。此外，曼聯在新帥坦赫格之下，如何看待C朗的作用，亦有影響。

你想買，杜慈又想唔想？（Getty Images）

C朗去季在祖雲達斯開季僅上陣1仗，便尋求轉會，當時消息曾指曼城幾乎把他搶到手，卻突然急轉彎，變成光榮回歸奧脫福。單單一季，他在各項賽事上陣38仗，共射入24球，一再成為球隊救世主，但僅夠曼聯獲得來季歐霸資格。