英超｜C朗以家庭為由缺席曼聯操練　傳不滿踢歐霸要求離隊

C朗拿度今日（4日）未回曼聯報到，以家庭原因請假。



今日是曼聯開操的第二個星期，在6月參加過國際賽的國腳級球員，如無特別理由，都需要在今早回卡靈頓訓練基地報到，接受身體檢查，開始復操。英國傳媒在訓練基地門外影到，般奴費南迪斯、達洛治、麥湯米尼、哈利馬古尼、華拉尼、阿歷斯迪尼斯先後乘車或駕車抵達。

華拉尼分享今日開操的自拍照。（Instagram）

不過，外界焦點C朗卻沒有現身。英國《曼徹斯特晚報》消息指，37歲葡萄牙球星C朗不會出席今日的操練，以家庭原因請假，延遲歸隊，球會亦同意他的解釋。

包括《BBC》在內的英國傳媒日前報道，C朗希望今夏離開曼聯，但曼聯不打算出售他。C朗去年重返曼聯，如今尚有一年合約。曼聯上季成績差，英超排第6名，失落歐聯資格，新球季只能踢歐霸盃，令C朗有意他投，因為他希望踢歐聯，而且據報曼聯增兵欠效率，亦令C朗不滿。C朗今日請假，與新領隊坦赫格暫未正式交流，兩人之後的見面很可能會決定C朗的未來。

盛傳C朗希望離隊曼聯。（Getty Images）

近日C朗的轉會消息傳得沸沸騰騰，傳經理人文迪斯為他搭路，詢問拜仁慕尼黑、車路士、拿玻里等球會有沒有興趣羅致C朗。C朗離隊的障礙除了曼聯的意願外，還有他的高人工，沒有很多球會承擔得起。