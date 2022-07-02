英超｜英媒爆C朗拿度要求離開曼聯　一個自信原因再尋新挑戰

近來關於C朗拿度的消息，離不開轉會。英國《泰晤士報》投下震撼彈，透露C朗向曼聯表明心跡，一旦今夏收到滿意的報價，便把他放走。



曼聯上季失落歐聯席位，大大影響吸引力，加上隊內的亂局，令不少球員卻步，收到曼聯的邀請時也「耍手擰頭」，曼聯至今在轉會市場依然一無所獲。

來季組軍情況或多或少受影響，陣中老大哥C朗拿度擔心重演上季的慘劇，早前有消息傳出，這名37歲葡萄牙球星不滿曼聯的現況，有意再度離開奧脫福。

般奴為C朗離隊風波派定心丸 一句說話增加留隊可能性

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C朗拿度不滿曼聯的現況，一再傳出再度離開奧脫福。（Getty Images）

C朗離開曼聯的謠言傳過不停，車路士及拜仁慕尼黑等球會也對C朗有意，但英國《鏡報》引述曼聯高層，C朗依然是非賣品，並沒有意欲讓他離隊。

縱然再三強調C朗留隊，看來用途也不大，英國《泰晤士報》記者Duncan Castles透露，C朗拿度已向曼聯表示，若在今夏轉會市場收到可觀的報價，即可把他放售。C朗如此決絕，是基於他的自信，「C朗渴望在餘下的生涯也可出戰歐聯，而他相信自己的身體，在未來3至4年仍可維持最佳狀態，故此他希望去一支更有競爭力的球會。」

英媒再爆C朗已向曼聯表明心跡，希望今夏離隊。（Getty Images）

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