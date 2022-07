英超熱話︱C朗要求離隊加歷查預言應驗　窮追猛打曼聯名宿加利佬

葡萄牙巨星C朗拿度驚傳要求離開曼聯,再次引發利物浦名宿加歷查與前紅魔隊長加利尼維利在網上爭辯。

事實上,2021/22球季當C朗重披紅魔戰衣時,二人已為他的作用辯論得面紅耳赤,當時加歷查看淡這宗轉會,認為C朗無助曼聯現況,加利尼維利不同意,覺得他的級數和專業精神有助曼聯重拾正軌。一年過後,哪一方預言較為準確?



C朗拿度驚傳主動要求離開曼聯。(Getty Images)

英國《泰晤士報》記者Duncan Castles披露,C朗拿度已向曼聯表示,若在今夏轉會市場收到可觀的報價,即可把他放售。並指出,C朗如此決絕,是基於他的自信,「C朗渴望在餘下的生涯也可出戰歐聯,而他相信自己的身體,在未來3至4年仍可維持最佳狀態,故此他希望去一支更有競爭力的球會。」

這份報章向來極具公信力,報道一出,立即成為英國各大媒體和社交平台熱話。身為足球評述員的前利物浦副隊長加歷查,當然不會放過這話題,在Twitter發文稱:「C朗正好做了我預期他會做的事——取得入球但令球隊變得更差。」他之後一句更是傷盡曼聯球迷的心,「他提出轉會申請,足以打消他是因為深愛曼聯才拒絕曼城招手的構思。」

加歷查與加利尼維利再次在Twitter針鋒相對。(Twitter)

加利尼維利罕有地未有大力反駁,僅稱「你儘管洋洋得意吧」,同時認為C朗就算較為喜愛曼聯,並因而拒絕曼城招手,同樣可以在一年後依然深愛球會的情況下,希望在今個夏天離開曼聯。

正如加歷查一年前的預測,C朗回到曼聯的一季在英超30次上陣攻入18球,成為隊中首席射手,聯賽排名僅為第六,失去歐聯席位,也是他渴望離隊的主因之一。此外球隊再一次四大皆空,得不到任何獎盃。加歷查沒有因此放過加利尼維利這位評述拍檔,繼續恥笑曼聯,「你這個小丑,曼城根本不想要他(C朗)。你就像那個不斷在說貓王皮禮士利會來到曼徹斯特的人一樣,貓王已經走咗喇!」

加利尼維利說不過加歷查,罕有雙手合十求饒。(Twitter)

加利佬絕無僅有地求饒:「不要再說了」(Little less conversation),加上一個雙手合十的表情符號,終於終止這場一直捱打的對話。

C朗要求轉會消息傳出前,當尼維利聽到沙拿高薪續約利物浦消息的時候,還洋洋得意地恥笑昔日宿敵,「沙拿玩謝他們了不是嗎(Salah has played them hasn’t he 😂😂😉)」,不料時隔不久,C朗的一枚震撼彈竟令他遭受加歷查炮轟而招架乏力。

加歷查與加利尼維利各為其主,爭辯不休。(Getty Images)

曼聯一再強調C朗是非賣品,可是這位葡萄牙巨星主動提出轉會申請,已是紙包不住火的事實。這位37歲老將與曼聯合約2023年6月屆滿,現在仍是7月,新球季身在何方尚有變數。車路士早前在新班主托德波里(Todd Boehly)領軍之下,跟C朗拿度的經理人佐治文迪斯(Jorge Mendes)會面。波里盛傳一擲2億英鎊讓球隊今夏增兵,文迪斯旗下擁有C朗和眾多葡萄牙和巴西巨星,難以估計他們真正看中的是哪一位。

車路士希望引入兩名翼鋒,史達寧的轉會應無大問題,列斯聯的拉芬夏仍屬意巴塞為首選,令交易存在變數,暫時未聞他們有意欲引入C朗。英國《鏡報》指出,意甲球隊羅馬和祖雲達斯均考慮出手,英國《每日郵報》則聲稱,有意思的是另外兩支意甲強隊國際米蘭和拿玻里。不過曼聯在C朗前途問題立場強硬,堅稱他不設出售,並拒絕回應他要求轉會的提問。