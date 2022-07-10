足球熱話｜南美冤家熱刺飯堂相會　握手笑一笑關係變美妙

冤家而解不宜結，但死結如何解？熱刺示範「笑一笑，世界更美妙」。

熱刺新將李察利臣近日報到，跟新隊友打好關係，熱刺官方上載球迷最期待的畫面「南美世紀相遇」。他與阿根廷中堅基斯甸羅美路，一笑泯恩仇，全隊立即歡呼。



巴西前鋒李察利臣從愛華頓來投，陣中有同鄉盧卡斯莫拉與艾馬遜，視他們如「盲公竹」。熱刺官方上載的短片，李察利臣坐在莫拉旁邊，此時阿根廷國腳盧施素跟他打招呼，尾隨的羅美路才是主角。

如此慶祝方式，未免太「寸」。（資料圖片）

李察利臣與盧施素擊掌後，看見羅美路，現場立即傳出歡呼聲，示意大家「準備」。李察利臣看見羅美路，擊掌又「搭膊頭」，又拍拍羅美路的胸膛。一對南美世仇相視而笑，完美展示「尷尬而不失禮貌的微笑」，李察利臣舉起拇指，隊友拍手掌叫好，一片喜洋洋。熱刺的帖文只有一句「喜聞樂見」。

一個踢法勇悍且有點陰濕，一個踢法熱血且容易「上頭」，二人的樑子並非源於阿根廷和巴西這對南美世仇，而是去季聯賽熱刺對愛華頓。熱刺該仗主場大勝5:0，羅美路領黃，正是一次飛剷中正李察利臣腳脛，把他「炒到飛起」。他賽後發出限時動態慶祝，竟是李察利臣倒地的相片。當熱刺球迷得知李察利臣加盟，不少球迷提起此事，打趣道二人會否在練習時「開片」，又笑道干地應該有排煩。