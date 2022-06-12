足球轉會︱干地又贏？　熱刺傳5100萬鎊從阿仙奴手中搶走李察利臣

曼城買入夏蘭特，利物浦買入紐尼斯，掀起英超豪門收購王牌前鋒潮序幕。

最新消息指，車路士與曼聯力爭拜仁前鋒羅拔利雲度夫斯基，而愛華頓巴西國腳李察利臣，獲北倫敦雙雄阿仙奴和熱刺青睞，勢以5100萬英鎊搶人。



愛華頓前鋒李察利臣。（Getty Images）

阿仙奴上季在前四爭奪戰中，末段乏力，最終拱手將歐聯資格讓予北倫敦宿敵熱刺。阿迪達領軍下，一班新星為槍手闖出一番新氣象，新球季捲土重來，拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）約滿離隊回到里昂，今夏目標收購一個王牌前鋒，愛華頓巴西國腳李察利臣被指為頭號人選。

愛華頓上季幾乎降班，很大程度有賴李察利臣力挽狂瀾，這支利物浦市球會被指陷入財政壓力，或放走這位巴西球星。下一站：倫敦，更大舞台等待着他，然而，到底是北倫敦的哪一方？

干地或又一次擊敗阿迪達，從阿仙奴手中搶走李察利臣。（Getty Images）

巴西記者安達迪（Bruno Andrade）指出，熱刺正洽購李察利臣，轉會費6000萬歐元（約5100萬英鎊），更聲稱談判已達到較後階段，有望從宿敵阿仙奴手中，搶走這位巴西球星。

獲球會注資1.5億英鎊在今夏增兵的熱刺主帥干地，已獲國際米蘭舊部下比列錫（Ivan Perisic）加盟，亦接近簽入米杜士堡翼衛史賓斯（Djed Spence），若加上李察利臣，這個「插旗式」收購宣戰意味十足。他們亦有意簽入維拉利爾中堅柏奧托利斯（Pau Torres）和丹麥中場基斯甸艾歷臣，如全數落實，相信目標直指英超冠軍。

熱刺早前已簽入比列錫。（Twitter）

干地繼球場內領熱刺挫阿仙奴後，有望在轉會市場再次擊敗阿迪達，搶得李察利臣。上季愛華頓表現差勁，李察利臣仍獲得10個入球。

成功領軍獲得前四，來季重返歐聯，干地最初仍拒承諾留隊，之後班主利維急急放水喉，引入1.5億資金讓他放手增兵，「調校」班主功力之強令人嘖嘖稱奇。熱刺本已擁有哈利卡尼和孫興慜兩大射手，若加上李察利臣，勢組成英超最強力鋒線之一，目標直指曼城和利物浦兩大對手。