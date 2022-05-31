足球熱話｜友賽第二遊覽第一　巴西國腳反轉首爾　尼馬玩到天黑

巴西人與「派對」，不可分割，有些時候，派對比工作重要。

巴西國家隊將於後天（6月2日）約戰韓國。難得出埠，更來到已經全面與病毒共存的國度，一眾森巴球星豈會錯過機會「去威」。當家球星尼馬上載的玩樂生活相當精彩，據報更「由朝玩到黑」。



巴西上周四（26日）已抵達韓國首都首爾，備戰本周四（6月2日）的友誼賽。一眾球星經歷漫長球季，回歸國家隊，猶如跟老友旅行，實行日頭練波，夜晚唱歌。

尼馬參與練習，開完工準備夜晚節目。（美聯社）

森巴軍團近日都是早上練習，不過直至年底世界盃前都屬練兵，強度有限。巴西隊安排球員在市內觀光，他們穿起隊服，到訪之處與韓國市民合照，相當親民。

友賽韓國，巴西球員輕裝上陣。（美聯社）

尼馬、李察利臣、泰亞高施華、拉芬夏比洛尼等球星，及後「反轉」首爾，造訪熱門景點如首爾塔、愛寶樂園等。尼馬在社交媒體Instagram上載動態，他與多名隊友一同乘坐過山車，似乎是園內有名的「T Express」木製過山車。

尼馬無懼離心力，俯衝下去繼續拍片，與隊友大呼小叫「揩翻天」。阿仙奴中堅加比爾馬加希斯則「頂唔順」：「第一次去，冇下次喇。尼馬話『一齊去』，冇得推。我淨係識得合埋眼同叫，唔叫仲辛苦呀。」

相片看得出一班國腳「we嘩鬼叫」。（IG@neymarjr）

巴西傳媒指，巴西隊安排日間活動，是希望球員適應時差，否則日間留在房內，無所事事便會睡覺，到晚上無法入睡。

不過，尼馬在效力巴黎聖日耳門，活在花都多年，豈能沒有派對。尼馬夜間現身江南區一家夜店，凌晨1點玩到清晨5點半才盡興而歸，一晚消費高達7.3萬港元。

尼馬與拉芬夏合照，完全是旅遊模式。（IG@neymarjr）

巴西傳媒又指，森巴軍團正在把握機會玩樂，因為稍後到日本友賽，需要在隔離氣泡生活，除了練習和比賽，都不得離開酒店房。