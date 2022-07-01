足球轉會｜熱刺官宣6000萬鎊新援　4周簽4人　阿仙奴前隊長潑冷水

熱刺今日（1日）正式宣布由愛華頓簽入巴西翼鋒李察利臣（Richarlison），傳聞轉會費達6000萬英鎊。不過，曾是阿仙奴隊長的韋舒亞眼見死敵大手簽人，就出言批評這宗轉會。



熱刺今夏轉會窗動作頻頻，先免費羅致門將費沙科士（Fraser Forster）打及老將比列錫（Ivan Perisic），再由白禮頓簽入中場比蘇馬（Yves Bissouma），今日又落實李察利臣加盟，熱刺在官網發聲明稱：「這名巴西國腳簽與我們下了一份合約，合約期到2027年為止。」

✍️ We are delighted to announce the signing of Richarlison from Everton, subject to a work permit.



Welcome, @richarlison97! 🔥#WelcomeRicharlison — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 1, 2022

李察利臣現年25歲，自2017年8月登陸英超以來，效力屈福特一季後轉投愛華頓，共在英超上陣173場，攻入48球。在他加盟熱刺之前，也曾傳出獲阿仙奴斟介，不過，在曾效力阿仙奴的韋舒亞眼中，似乎簽不到李察利臣也不可惜。

韋舒亞向英國媒體talkSPORT道：「（作為阿仙奴球迷）我不會覺得不開心，他（李察利臣）已經25歲了，已經不年輕，到了某個地步，他就必需將自己的潛質轉化為實際表現，客觀來說，干地能令他做到這一點。」

韋舒亞認為阿仙奴簽不到李察利臣也不可惜。（Getty Images）

傳聞會以青訓教練身份回歸阿仙奴的韋舒亞續道：「他能的確是值得留意的，也能成為一個非常好的球員，我不覺得他在阿仙奴能踢正選，當然他有能力衝擊這位置，對球隊陣容也有用，但我不覺得他能做正選。」

熱刺近4星期簽入4人之後，這支北倫敦球會意猶未盡，盛傳他們的下個目標是巴塞隆拿中堅朗格勒（Clement Lenglet）。