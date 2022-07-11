行山｜荔枝窩水上巴士周二啟航　馬鞍山海濱上船去埋吉澳鴨洲

想閒日入荔枝窩、吉澳或鴨洲行山的朋友注意，來往三地、三門仔及馬鞍山大水坑的水上巴士，將於明日（12日）首航，逢周二及四提供服務，來回船費為80元。



水上巴士逢周二及周四（不包括公眾假期）服務。（荔枝窩穿村水上巴士暨綠色水上生態遊探討研究及試行運作Facebook）

普通行山人士如果想在閒日入荔枝窩，需要從烏蛟騰或鹿頸出發，行超過1小時山徑才到達；如果沒有禁區紙的話，閒日入吉澳及鴨洲更要包船。不過，有本周起，行山人士將有更方便的方法，連接三門仔、大水坑、荔枝窩、吉澳及鴨洲的水上巴士將於周二首航，逢周二及周四服務（不包括公眾假期）。

水上巴士早上8時30分從三門仔開出，約8時45分抵達沙田區77號梯台，位於馬鞍山海濱長廊，離大水坑港鐵站6至8分鐘步程。早上9時，水上巴士將駛離馬鞍山海濱長廊，於早上10時30分抵達荔枝窩。

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在10分鐘停留荔枝窩上落客後，便啟程往吉澳，於早上11時到達。在吉澳停留10分鐘上落客後，水上巴士就會出發去鴨洲，11時25分到達鴨洲。水上巴士會在鴨洲停留80分鐘，讓乘客有足夠時間環島行一周。

水上巴士在中午12時45分離開鴨洲，下午1時正抵達荔枝窩。行山人士可以落船遊覽荔枝窩，並在村內用午膳。水上巴士之後會在下午3時由吉澳開出，3時20分抵荔枝窩，10分鐘上落客後於3時30分離開。約個半小時船程，下午5時回到沙田區77號梯台，最後返到三門仔。

因應水上巴士的服務，行山人士很難同一日去盡荔枝窩、吉澳及鴨洲3個地方。船公司建議3條遊覽路線，首先是10時半於荔枝窩下船，有約5小時遊覽附近的村落，例如三椏村、梅子林及蛤塘，到下午3時20分上船回程。另一條是行吉澳，早上11時落船，到下午3時前上船回程，有約4小時可以在島上觀光。還有一個選擇是行鴨洲及荔枝窩。

來回船費為80元，下午單次回程則收60元，只接受八達通收費。水上巴士暫時不設寵物位及未能提供長者2元乘車優惠。

水上巴士有提供預訂服務，如需訂位，要在在一星期前把坐船日期、聯絡人姓名、聯絡電話及預訂船票數量Whatsapp至2698-0455。收到確認信息後，按信息指示付款，上傳入數紙，等候WhatsApp通知領取船票。一經確認作實之船票將不能更改或退票，除了因懸掛紅色暴雨警告或三號颱風警號或以上水上巴士暫停服務。