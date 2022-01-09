鎖羅盆行山路線｜烏蛟騰最快方法入荔枝窩　長途郊遊賞東北風光

周三吹和緩北至東北風，早上天氣清涼，小組安排到新界東北，荔枝窩、鎖羅盆一帶，大埔墟港鐵站的士站集合。

（出發日期：2021年12月22日）



早上天陰，大致多雲，與友在新達食早餐，9時正到的士站集合搭的士到烏蛟騰。下車後到洗手間整理一下，再經樹屋走小巴站。

今日的目標是鎖羅盆，走上路短一點，四人一組沿烏蛟騰郊遊徑上行，到岔口見路牌，走荔枝窩方向。途經亞媽笏至分水凹，轉右走谷荔古道，經朱門田下荔枝窩。

▼按圖看清路線及沿途風景，由鳥蛟騰經荔枝窩行往鎖羅盆👇👇👇

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到達荔枝窩後，等齊隊友在協天宮拍大合照後向鎖羅盆進發。行約45分鐘到達鎖羅盆，在村口長堤大休。

休後入村參觀一下，再沿村口小路上行過榕樹凹。穿過榕樹凹廢村，經亞公坳下谷埔，再沿鳯坑、雞谷樹下出鹿頸，搭小巴回粉嶺。是日路線頗長，約15公里，花6小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，經榕樹凹、谷埔等地出鹿頸👇👇👇

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6個計劃行山旅程心得：（按圖放大）

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】