I SWIM｜Edan激戰Stanley 50自決賽飲恨　劇中成績屬學界第幾流？

ViuTV偶像劇《I SWIM》周二（12日）晚播出第二集，講述啟賢中學的水運會比賽，MIRROR成員呂爵安（Edan）飾演的李馬榮，與邱士縉（Stanley）飾演的黃亞樂，在50米自由泳決賽交鋒，最後黃亞樂技高一籌，以23.92秒奪得金牌，而李馬榮就以24.08秒得銀牌。在現實世界，這兩個時間屬於什麼水平？能否稱霸學界呢？



Edan飾演的李馬榮在周二一集失落班際4x50米自由泳接力冠軍。（Instagram）

周二晚的《I SWIM》第二集講到啟賢中學第30屆水運會，A班及C班的8位泳手出戰50米自由泳決賽，Stanley飾演的A班隊長黃亞樂以「學界明星」姿態登場，留前鬥後，憑後勁超越C班隊長、由Edan飾演的李馬榮。

Stanley飾演的A班隊長黃亞樂，他在周二一集的《I SWIM》贏得校內50米自由泳金牌。（Instagram）

最後，游第4線的黃亞樂以23.92秒首先觸池，並打破啟賢中學的學校紀錄，奪得金牌。游第5線的李馬榮就慢一點，以24.08秒完成，獲得銀牌。兩人的實力明顯比其他泳手強，等了一秒多後，由王智德（Alton）飾演的羅力森觸池，以25.88秒得銅牌。

在啟賢中學水運會的50米自由泳決賽，黃亞樂以23.92秒首先觸池。（Instagram）

如果將黃亞樂及李馬榮的成績放在現實學界，他們能夠游到第幾？入不入決賽？抑或根本不入流？

劇中由Edan飾演的李馬榮，對於勝利相當執着。（Instagram）

在最近一屆的19/20港九區學界D1游泳賽A Grade男子50米自由泳決賽，冠軍選手的成績是24.15秒。換言之，黃亞樂（23.92秒）及李馬榮（24.08秒）在水運會游出的成績，足以在上屆學界贏得冠、亞軍。至於羅力森的25.88秒則可排第8名。

再翻查17/18及18/19兩屆港九區學界D1游泳賽，A Grade男子50米自由泳冠軍游出的時間分別是24.55秒及25.11秒，也是比黃亞樂及李馬榮慢。如果現實中有黃亞樂及李馬榮的話，他們的成績足以稱霸近屆學界比賽。

林浩賢有「喇沙飛魚」之稱。（Instagram）

林浩賢的母親是藝人曾華倩。（Instagram）

數到16/17的D1游泳賽，黃亞樂及李馬榮才有對手。藝人曾華倩的兒子「喇沙飛魚」林浩賢當年游出23.49秒奪金，而九龍華仁的孫為倡就游出24.67得銀牌，比黃亞樂及李馬榮快。這個項目的學界紀錄同樣在這一屆比賽造出，孫為倡在初賽游出23.47秒。黃亞樂及李馬榮都與這個紀錄有段距離。