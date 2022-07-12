I SWIM｜呂爵安第一集游50自時間快定慢？隊友竟慢過10歲何詩蓓

ViuTV偶像劇《I SWIM》周一（12日）開始播出，第一集講述MIRROR成員呂爵安（Edan）飾演的李馬榮，邀來男星魏浚笙（Jeffrey）飾演的余浪沖加盟C班泳隊，希望在校內水運會擊敗由「學界明星」邱士縉（Stanley）率領的A班。

到底李馬榮第一集造出的時間，達到學界的什麼水平？面對黃亞樂，他有機會嗎？



《I SWIM》第一集，C班眾將在校內泳池練習，由李馬榮游50米自由泳需轉身，可知該池是短池（25米池），但在片尾可見，班際比賽所用的是長池（50米），因此以下所講及的時間標準也會以長池為準。

劇集一開始，Edan飾演的李馬榮便在校內泳池為自己的50米自由泳計時，時間是24.7秒。若C班主將黃亞樂被設定是「學界明星」，能游出的時間理應接近學界三甲。

由Stanley飾演的黃亞樂，應在第二集開始才有表演機會。（Instagram）

翻看上一屆（2019/20）港九學界D1泳賽男子A Grade 50自的冠軍時間，是24.15秒，亞軍則為24.75秒，季軍是24.97秒，是否意味李榮馬的時間足夠打入三甲？

未必，因為李馬榮的24.7秒是在短池造出，但長池的50自沒有轉身，會較短池慢，他的時間相信足夠打入決賽（2019/20決賽最慢時間為26.26秒），但不算有把握贏獎牌。而在校內，估計可跟黃亞樂有一番競爭。

劇中由Edan飾演的李馬榮，對於勝利相當執着。（Instagram）

現存學界紀錄中，中學改制至6年制後，男子A Grade（19歲以下）的50自紀錄是2016/17學年，由九龍華仁書院泳將孫為倡創下的23.47秒，李馬榮距離此紀錄仍有1.23秒距離，若要以香港青年短池紀錄比較，香港16歲或以下50自短池紀錄是23.2秒，馬榮離兩項紀錄都相當遙遠，不過相信眾角色在劇中會不斷成長，加上第一集提及他們似乎未有正式教練帶領，按劇情發展，或會有飛躍式進步。

另外，第一集提及由P1X3L成員歐鎮灝（George）飾演的何大秋，游50自的時間僅僅是32.58秒，令李馬榮大為不悅，希望由新加入的「天才泳手」余浪沖取而代之；而另一隊友、王智騫飾演的程子帆，也只游到30.45秒。

翻查香港各項分齡紀錄，最有可比性的，是女子10歲或以下的短池紀錄——當年10歲的何詩蓓在2008年亞洲分齡錦標賽，在50自游出28.03秒，意味何大秋和程子帆，時間都距離10歲的何詩蓓有一大段距離，當然考慮到何詩蓓自幼接受游泳訓練，而劇中角色只是參加校內比賽，難以直接比較。