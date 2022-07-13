I SWIM｜魏浚笙着孖煙囪參賽　呂爵安嬲爆反櫈　真實泳賽可行嗎？

ViuTV電視劇《I SWIM》第二集最「爆」的一幕，莫過於由魏浚笙（Jeffrey）飾演的余浪沖，臨時拉伕下竟然穿「孖煙囪」參加比賽，更在水中「甩褲」，氣壞由MIRROR成員呂爵安（Edan）飾演的泳隊隊長李馬榮。

到底在真正的泳賽，可以穿孖煙囪落場嗎？



《I SWIM》第二集重點劇情是程子帆游畢個人賽後抽筋，無法為C班泳隊出戰接力賽，眾人逼迫余浪沖頂上，但他沒有泳褲之餘又不願穿程子帆的泳褲，結果穿內褲出賽，更在比賽途中「甩褲」，輸了比賽又成為笑柄。

《I SWIM》劇中講述C班泳隊因程子帆抽筋，要求Jeffrey飾演的余浪沖臨時頂上。（魏浚笙Instagram）

《I SWIM》內講述的是校內賽事，規矩全由自己制定，也許穿什麼比賽都可以，而且穿內褲參加比賽無疑只是營造喜劇效果，也十分成功，現實中大概沒人會這樣做。不過也值得借此機會探究一下，去到正式賽事到底會對服飾有什麼要求。

香港學界比賽、世界泳聯（FINA）賽事、大型運動會等，服飾要求都參照FINA，我們就以FINA對參賽衣飾的要求來講解。FINA的基本要求，是泳手參賽服飾必需「通過FINA審核」，在其官網有清單可以查閱，那到底怎樣的服飾才可以經過評核？劇中的西瓜孖煙囪也可以嗎？

根據FINA在2017年最新版的《FINA核准泳裝要求》，包括泳裝、泳鏡及泳帽，規管範疇主要有6項：設計、構成、顏色、物料、物料數據、架構。雖然「孖煙囪」沒有違反諸如「必需一件過」、「由製衣物料造成」、「顏色可自由組合」等規則，但細閱便可發現還是有許多致命傷。

在4.1.1章的「設計」一項規條中，劈頭便是「雅觀程度」，寫道：「泳手所穿泳裝不應有違道德或品味」，評核標準包括露出的身體部位。在泳賽中穿上「孖煙囪」對大部份人來說，應該不是一個合乎品味的行為。

另外，在4.1.4章中「綜合物料」之下的「物料延展性」中，要求泳裝物料必需「可延展」，但余浪沖所穿的內褲，目測除了橡筋褲頭位置外，並沒有延展性；而且橡筋褲頭凹凸程度較高，也許不能符合同一章中規定的「物料最薄位置的厚度，必需超過最厚位置的50%」。至於余浪沖游到一半後，內褲意外脫落，這樣是否有違「比賽中必需穿着一件泳裝」的規則，相信要由比賽裁判定奪。總括而言，孖煙囪基本上不可能通過FINA要求。

余浪沖完全亂來，叫隊長李馬榮氣得「反櫈」。（呂爵安Instagram）

值得一提的是，除了泳裝是否雅觀等，FINA的規例也針對泳裝會否助泳手改善表現。2008年「鯊魚衣」（LZR Racer swim suits）大行其道，能幫助泳手將造出時間縮減達1.9至2.2%，泳手在這泳衣相助下，短短半年間刷新了62項世界紀錄，包括當年的北京奧運。

「鯊魚衣」惹來廣泛爭議之後，FINA即在2009年針對高科技泳衣推出新例，最重要的條例包括泳手在比賽期間不得穿戴任何「有助泳手的速度、浮力及耐力的裝置或泳裝」，FINA在核准泳裝時，也會針對各方面數據作測試。