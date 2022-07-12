I SWIM︱現實中誰游得最快答案出乎意料　Edan被眾人公認泳術最差

撰文：普利森
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以游泳為主題的ViuTV劇集《I SWIM》開播，MIRROR成員呂爵安（Edan）和邱士縉（Stanley）在劇中飾演兩大游泳高手，有趣的是，二人其實均並非擅泳之輩，Edan更被導演馮志強和一眾演員公認泳術最差。
到底現實之中，哪位演員游得最快？

Edan與Stanley在《I SWIM》飾演兩大高手，現實中卻不擅泳。 （VIU TV）

Jeffrey花7個月操肌

《I SWIM》雲集大量年輕男演員，MIRROR成員呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）和王智德（Alton），P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco），加上魏浚笙（Jeffrey）、王智騫和黃奕晨（Dixon），一班年輕男演員聚在一起難免有比較，他們不止在戲中泳池鬥個你死我活，鏡頭以外亦全力「操肌」。

周六播出的製作特輯可見，眾人往往趁埋位前作最後努力，狂做引體上升、掌上壓等鍛煉肌肉，Jeffrey在昨晚（11日）《晚吹 - 有酒今晚吹》節目中透露，為這套劇健身已6、7個月，練得一身健碩肌肉，導演馮志強笑言，「無人想站在Jeffrey身邊，個個都會被比下去。」

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魏浚笙（Jeffrey）本身已夠帥，還練得一身肌肉，將同劇演員比下去。（VIU TV）

Edan被公認泳術最差

一班大男孩比較的不止肌肉，還有泳術。劇中兩大明星泳手，是呂爵安（Edan）飾演的李馬榮和邱士縉（Stanley）飾演的黃亞樂，有趣的是，二人現實中均不擅泳，Edan更被導演、Jeffrey和Dixon一致認為是眾人中泳術最差。

正式開拍前，眾人須接受泳術指導，獲前香港游泳代表蔡曉慧（Sherry）親自訓練。最初各人表現慘不忍睹，蔡曉慧由自由式教起，指點基本功，另一重點是起跳入水，Sherry稱，因為這個動作難以用替身，所以必須重點訓練。

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Edan被劇中導演和演員公認泳術最差。（VIU TV）

Stanley一個月內學會四式

導演馮志強指出，Stanley在劇中四個泳式皆精，「他用了一個月時間學會四種泳式」，從劇中畫面可見，他在短短時間內進步神速，游得似模似樣。

游得好，並不代表游得快，馮導稱，他要求演員動作盡量做到最好，餘下來可用畫面或由其他演員遷就，「例如好似Dixon真係游得快的，便要他游慢一點。」那麼，現實中到底誰人游得最快？

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《I SWIM》劇照。（VIU TV）

現實中真正排名

眾演員游泳水平如何，劇中各人早已心中有數，Dixon表示自己有刻意記着：「第一是AnsonBean，然後是Alton，之後Phoebus和我時間一樣，跟着便是Jeffrey。」

AnsonBean（陳毅燊）在劇中只屬客串性質，想不到泳術如此出眾。Alton中學時就讀體藝中學，馮導說他接受過三項鐵人訓練，游泳自然難不到他。不過劇中還有一個真正的高手——前香港游泳代表朱鑑然，他同以客串性質飾演冠中書院大師兄。

《I SWIM》劇照：

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游泳
I SWIM（ViuTV劇集）
呂爵安 Edan
邱士縉 Stanley
Jeffrey魏浚笙
ViuTV
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