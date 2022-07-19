方凱申輸1分　8強止步創生涯最佳　距獎牌只差一步｜劍擊世錦賽

香港男子重劍選手方凱申在世界劍擊錦標賽創下個人生涯最佳成績，勇闖8強，香港時間22:45將會上演這場大戰，與烏克蘭選手尼斯連（REIZLIN Igor）力爭準決賽席位。



方凱申生涯中從未曾在劍擊世錦賽個人賽突破首圈，今次創下他生涯最佳成績。8強面對東京奧運銅牌得主、烏克蘭的尼斯連，兩人皆未敢輕率進攻，非常謹慎，兩個回合過去，雙方打成5：5平手。來到關鍵的第三個回合，尼斯連先來一記「單燈」得分領先6：5，方凱申未有自亂陣腳，連取兩分反超前7：6。此時戰況開始激烈，尼斯連領先9：7令方凱申陷入劣勢，但方凱申沉着應戰扳平9：9。

比賽剩下34秒，尼斯連連打兩記「單燈」領先12：10，之後更領先至14：11。方凱申依然堅持，追至13：14，惜3分鐘至此結束，方凱申憾負1分，無緣4強。

【稍早戰況更新】

男子重劍港隊有方凱申和何瑋桁由上周六的資格賽晉級，打入周二（19日）的主賽圈，當中何瑋桁在首圈（64強）以13：15敗予荷蘭劍手杜蘭（Tristan Tulen），無緣晉級。

方凱申則在首圈以15：9淘汰阿根廷的盧干尼斯魯基利（Jesus Andres Lugones Ruggeri，次圈遇上哥倫比亞的約翰洛迪古斯（John Edison Rodriguez），雖曾落後予對手，但這位港將一直沉着應戰，打到最後更以15：14險勝，打入16強，將鬥意大利的迪華奴利（Davide Di Veroli）。

方凱申與迪華奴利打得激烈，他曾數次落後都追平，再由落後6：7連獲兩次「單燈」超前8：7，再進一步拉開至12：9，最終以15：11鎖定勝局，打入8強，再贏的話便能獲得生涯第一面世錦賽獎牌，他會在香港時間周二晚約10：45出戰8強。

方凱申生涯中從未曾在劍擊世錦賽個人賽突破首圈，今次創下他生涯最佳成績。

女子花劍方面，兩位港將張楚瑩及鄭曉為先後在首圈止步，當中鄭曉為4：15不敵匈牙利劍手干迪莉斯（Kata Kondricz），張楚瑩則14：15敗予西班牙的瑪蓮奴（Maria Marino），兩人周四會再戰女花團體賽。