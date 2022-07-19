劍擊世錦賽｜江旻憓4強落敗連續兩屆奪銅牌　仍創香港劍擊歷史

在埃及開羅舉行的2022年世界劍擊錦標賽，香港劍手江旻憓打入女子重劍個人賽4強後鬥韓國名將宋世羅，雖不敵對手，但仍繼2019年後，第二度奪得世錦賽銅牌。



江旻憓周一（18日）以種子劍手身份，出戰世錦賽女子重劍個人賽，首三輪先後淘汰西班牙的費南迪絲（Sara Fernandez Calleja）、瑞士劍手法芙莉（Angeline Favre）和愛沙尼亞劍手卻普（Erika Kirpu），進入8強，更要打到同日第二次「決一劍」，以12：11擊敗意大利的前世界冠軍娜華莉亞（Mara Navarria）， 殺入4強、同時鎖定獎牌。

江旻憓（左）在8強擊敗（右），進入4強，連續兩屆獲得獎牌。（FIE）

這位「前一姐」打入4強後，惡鬥現在世界排名第三位的韓國劍手宋世羅，28歲的宋世羅去年在東京奧運為韓國奪得女重團體賽銀牌，在上月的亞錦賽亦贏得女重團體賽金牌，今季曾在世界盃巴塞隆拿站女重個人賽封后，近況相當不俗。

28歲的宋世羅近一年表現勇銳。（FIE）

但江旻憓也毫不輸蝕，儘管早年登上過世界第一後，一度受傷患困擾、狀態起伏不定，去年在東京奧運也未能登上頒獎台，但她上月出戰亞錦賽，先在個人賽奪得她的第二面金牌、再於團體賽助港隊贏得銀牌，今次乘勇出戰世錦賽，晉級過程縱遇上過困境，也憑韌勁一一過關。

江旻憓在4強面對同時使左手的宋世羅，兩人首兩分鐘都沒有任何進攻動作，一直互相試探，因兩度消極應戰遭出示紅牌，各得一分。身型較輸蝕的宋世羅一直極力保持差距，在第一局最後階段成功反攻得分。第二節一開始，江旻憓便採取主動，惟對手一直伺機而動，待Vivian埋身再出劍，令這位港將難以出手，往往「雙燈」收場，江旻憓到第二節最後1分鐘才首度「單燈」得分，以5：7落後進入第三節。

第三節，江旻憓不停向宋世羅施壓，兩度單燈得分追成8：8，逼得對手主動向前，宋世羅其後連續得分，江旻憓終以9：14落敗，無緣金牌戰，但仍奪得個人第二面世錦賽銅牌。

江旻憓目前仍是唯一一位曾在劍擊世錦賽奪得獎牌的香港劍手，她的首面獎牌來自上一屆、2019年的世錦賽，當時她奪得銅牌，並創下香港劍擊的第三個「第一次」，繼成為香港首位贏得劍擊世界盃分站賽的劍手、首位登上世界排名第一的香港劍手後，再成首位奪得劍擊世錦賽獎牌的香港劍手。

如今她雖在4強止步，但贏得個人第二面世錦賽銅牌，仍令她成為香港唯一一位贏得多於一面世錦賽獎牌的劍手，證明2019年的佳績絕非曇花一現。江旻憓周四會再與陳渭泠、連翊希和佘繕妡合作，出戰女重團體賽，再衝擊佳績。