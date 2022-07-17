劍擊世錦賽︱張家朗列頭號種子領港隊爭牌　佩劍兩女將殺入正賽

埃及開羅上演的劍擊世界錦標賽周一（18日）起連續三日正式展開，香港劍擊隊分途出擊，男子花劍隊在張家朗、蔡俊彥領軍下力爭獎牌。二人分列頭號及七號種子，與隊友楊子加及吳諾弘分途出擊。

女子佩劍方面，港隊成員朱詠翹和薛雅齊均成功殺入正賽。



張家朗以頭號種子身份領港隊出戰劍擊世錦賽。（FIE）

劍擊世錦賽周日上演男子花劍及女子佩劍外圍賽事。世界排名第一的張家朗被列男花頭號種子，世界排名第七的蔡俊彥為七號種子，二人不用打外圍賽，直入64強。

至於另外兩名港將楊子加及吳諾弘，日前在小組賽均獲得5勝1負佳績，不用在周日打外圍賽，同樣直接晉級正賽首圈。四人會在周三（20日）出戰，力爭獎牌。

吳諾弘（圖）及楊子加同樣晉級世錦賽正賽。（FIE）

女子佩劍方面，朱詠翹在外圍賽首輪輪空，次輪面對西班牙劍手 Celia PEREZ CUENCA，以15：13獲勝晉級正賽圈。同樣首輪輪空的薛雅齊，次輪面對越南劍手NGO Thi Huong，以15：11勝出。二人會在周三的正賽再度上陣。

33歲老將歐倩瑩外圍賽首輪擊敗格魯吉亞對手後，次輪以12：15負加拿大劍手Tamar GORDON，未能晉級正賽。