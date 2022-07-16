劍擊世錦賽｜港隊女花男重各兩將突圍而出　下周二正賽分途爭標

世界劍擊錦標賽周五（15日）在埃及開羅展開，港隊多名代表分途出擊，爭奪正賽席位。



世界劍擊錦標賽一連9日在埃及開羅舉行，首3日率先上演各個劍種的外圍賽，今日（16日）舉行女子花劍及男子重劍。

港隊派出鄭曉為﹑張楚瑩及關渝澄角逐女子花劍，符妤名因病未能參賽。張楚瑩小組賽5勝1負，並以較佳得失分直入正賽。鄭曉為取得4勝2負，在淘汰賽以15：9力挫捷克劍手晉級；關渝澄則小組賽止步。

港隊最終兩名女將脫穎而出，躋身下周二（19日）的正賽，分別與西班牙及匈牙利劍手爭出線。

男子重劍方面，港隊由方凱申﹑何瑋桁﹑吳浩天及黎家俊出戰。即使方凱申小組賽首場告負，其後連贏5場，以較佳得失分順利取得晉級資格。

隊友何瑋桁同樣拿下5勝1負，與直接晉級擦身而過，與以色列劍手對壘，並以15：9擊敗對手；吳浩天亦打入淘汰賽，險勝芬蘭劍手後，可惜不敵加拿大代表，距離正賽只差一步；黎家俊則遭德國劍手淘汰。

首日上演的女子重劍外圍賽，港隊的佘繕妡﹑連翊希及臨時頂上的陳渭泠，3人攜手闖入正賽，偕江旻憓衝擊錦標；男子佩劍方面，羅浩天與何思朗亦突圍而出。

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