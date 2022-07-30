英冠｜高柏尼回歸英倫響頭炮　般尼傳球制勝開鑼戰贏得精彩

英格蘭次級聯賽、一季要踢46輪的英冠，搶先於凌晨（30日）揭幕。降班回到英冠的般尼，由曼城名宿高柏尼領軍，旗開得勝，而且帶來新氣象。

般尼作客去季幾乎升班的哈特斯菲，小勝1：0。比數雖然僅勝，但戰情一面倒，般尼無論控球及射門均佔壓倒性優勢，傳球數字更遠勝上季。「高帥新氣象」令球迷期待。



般尼在回到英冠首戰，作客去季附加賽決賽分子哈特斯菲，在18分鐘靠幾名球員短傳入滲禁區，造成入球。艾殊利班尼斯接應橫傳雖然控甩，但新加盟的荷蘭小國腳伊恩麥臣（Ian Maatsen）趕到，燙射死角入網。

「高帥」來了，今季能否帶般尼重返英超。（Getty Images）

般尼控球射門 完全佔優

般尼及後有不少機會，但未能拉開比數，包括另一新將史葛天尼下半場後段罰球中柱。雖然小勝，但過程毫不驚險。般尼反客為主，全場控球達70%，射門達16次，其中7次中目標。反觀哈特斯菲，主場僅得2射，且不中目標。

般尼本季另一特色，是球衣胸口贊助，球衣愛好者必定知道是什麼。（Getty Images）

高柏尼掀新風 傳球成功率大增

曼城前隊長高柏尼離開英格蘭後回到母會比利時安德列治退役後，一度成為安德列治教頭，不足兩年便重返英格蘭，首仗看來「有料到」，為球隊帶來新氣象。足球數據網站《Squawka》賽後發帖指，般尼今仗完成507次傳球，對比上季在英超38仗合共完成8522次傳球，單是今仗數字已等同上季總數的5.9%。若計算上季場均完成傳球224.3次，今仗更超出逾一倍。此外，今仗的傳球準繩度達84.78%，亦高於上季平均值69.16%。

般尼把哈特斯菲完全壓制。（Getty Images）

高柏尼賽後大讚球隊終於「似樣」，「球員最近才學懂如何一起作戰，一起奮鬥。今仗表現較以往好多了，積極跑動和搶奪，很多不搶眼的細節，對我來說才是今季重要的部分」。他說全隊上下視今仗為大戰，從此建立風格和戰術。

伊恩麥臣從車路士借用，首次上陣即建奇功。（Getty Images）

兩軍同樣由新領隊領軍，換帥過程卻迥異。般尼去季英超降班，高柏尼早於6月中已上任。哈特斯菲去季在附加賽決賽憾負諾定咸森林，領軍兩年的哥伯蘭本應繼續帶隊，卻因與球會不合，在開咧前3星期辭職，由副手舒菲德（Danny Schofield）坐正。