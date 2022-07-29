英超開鑼︱三支升班馬介紹　森林最有新鮮感　富咸般尼茅夫常出現

英超2022/23球季三支升班馬，分別是上季英冠封王的富咸、亞軍般尼茅夫以及勝出升班附加賽的諾定咸森林。

相比起「升降機」富咸和相隔兩季已重返英超的般尼茅夫，闊別英超經已23個球季的森林新鮮感更大。他們有什麼球員，又有什麼特點？



諾定咸森林別英超23季，勝出附加賽獲得升上英超最後一席。（Getty Images）

諾定咸森林（上季：英冠第四）

．領隊：谷巴（Steve Cooper）

．主場：The City Ground（容量：30445人）

．上季聯賽首席射手：比蘭莊臣（Brennan Johnson／16球）

認住呢個年輕人——比蘭莊臣。（Getty Images）

今夏收購：

門將：甸恩軒達臣（曼聯／外借）、軒尼斯（般尼／免費）



後衛：尼高威廉斯（利物浦／1700萬英鎊）、托夫路（哈特斯菲／500萬英鎊）、尼亞希迪（緬恩斯／1000萬英鎊）、奧馬李察士（拜仁慕尼黑／850萬英鎊）、比安高尼（特魯瓦／500萬英鎊）



中場：連格（曼聯／免費）、奧拜恩（哈特斯菲／500萬英鎊）、阿基列拿（Liga Deportiva Alajuelense／80萬英鎊）



前鋒：艾禾尼伊（柏林聯／1750萬英鎊）



連格離開曼聯加盟森林，成為全隊最高薪球員。（諾定咸森林Twitter截圖）

簡評：三線大換血 效果難料

森林上季由包尾到升班，經歷戲劇性一季。上季森林英冠頭7仗只得1分，一度跌落榜尾，領隊賀頓21年9月被炒，由史雲斯領隊谷巴取代。在谷巴帶領下，球隊立即重返正軌，一步步重返前列位置，重心人物是21歲翼鋒比蘭莊遜，這個年輕人上季帶來19入球和10助攻。

今個夏天森林在轉會窗瘋狂掃貨，重點放在後防線，借入曼聯門將甸恩軒達臣，也買入5員守將，當中助攻力強大的利物浦小將尼高威廉斯，跟比蘭莊遜同為威爾斯國家隊隊友，二人同隊有望帶來額外加乘。中前場重點自然是全隊周薪最高的連格，即使僅簽約一年，肯定是森林組織進攻的核心一員，配合上季為柏林聯攻入20球的中鋒艾禾尼伊以及比蘭莊遜，陣容看來不差。最大隱憂是陣容變動太大，尤其是防線，效果難料。

富咸稱霸英冠，又一次重返英超。（Getty Images）

富咸（上季：英冠冠軍）

．領隊：馬高施華（Marco Silva）

．主場：卡雲農舍球場（容量：22384人）

．上季聯賽首席射手：米祖域（Aleksandar Mitrović ／43球）

富咸重心人物，當然是前鋒米祖域。（Getty Images）

今夏收購：

後衛：麥巴布（禾夫斯堡／640萬英鎊）



中場：包連夏（士砵亭／2000萬英鎊）、彭利拿（曼聯／1000萬英鎊）、所羅門（薩克達／600萬英鎊）



富咸能否打破「升降機」宿命，新兵包連夏絕對是關鍵人物。（Getty Images）

簡評：英冠超班 有望突破「升降機」宿命

2022/23球季是富咸近5季第三度重返英超，這家倫敦小球會繼續小本經營，英冠超班，英超唔夠班，對上兩次升班都是下一季隨即降班，毋懼成為英超「升降機」，今次命運會否不一樣？

頂上功夫出色的塞爾維亞前鋒米祖域，上季攻入43球打破英冠單季入球紀錄，富咸全季在聯賽取得106個入球，足足較亞軍般尼茅夫多32球，火力驚人。不過無論是米祖域還是富咸，每當升上英超入球率便大不如前，上季供應10入球、8助攻的小將卡華奴已轉投利物浦，能否維持高效率進攻是護級關鍵。另一重點是防守，葡萄牙國腳包連夏從士砵亭加盟，這位高大防守中場能否與隊友一拍即合，對球隊今季前途舉足輕重。

般尼茅夫兩季後成功重返英超。（Getty Images）

般尼茅夫（上季：英冠亞軍）

．領隊：柏加（Scott Parker）

．主場：Vitality Stadium（容量：11379人）

．上季首席聯賽射手：蘇蘭基（Dominic Solanke／29球）

蘇蘭基上季在英冠終綻放光芒。（Getty Images）

今夏收購：

後衛：費特歷斯（韋斯咸／免費）



中場：祖路夫維（布力般流浪／免費）



韋斯咸守將費特歷斯加盟般尼茅夫，近日受傷料未能趕及開季上陣。（Twitter）

簡評：全繫蘇蘭基一人 護級不樂觀

般尼茅夫在柏加領軍下重返英超，卻是三支升班馬當中暫時人腳變動最少一隊，至今僅從韋斯咸簽入29歲守將費特歷斯及布力般流浪中場祖路夫維，二人都是免費加盟，前者近日更在操練中受傷，料倦勤數星期，未能趕及英超開季。

從球會在轉會窗的態度，可見般茅來季打算以原有主力應戰。前線倚重24歲前鋒蘇蘭基，此子2019年1月加盟後遲遲未上力，是球隊在2019/20球季表現不濟，從英超降回英冠原因之一。直到上季他終於大爆發，攻入29個聯賽入球，領軍重返英超。問題是，他在英超入球紀錄實在差得令人不敢恭維，以目前陣容暫時看不到成功護級的希望。

英超新球季有邊三隊升班馬？ 富咸、般尼茅夫及諾定咸森林。 諾定咸森林闊別英超多年，今季有哪些主力成員？ 森林從曼聯借用門將甸恩軒達臣，並免費簽入與曼聯約滿的中場連格，還有上季為森林在聯賽射入16球的隊中首席射手比蘭莊臣 。