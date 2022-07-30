壁球｜兩屆亞運獎牌得主　廖梓苓結束12年壁球職業生涯

兩屆亞運代表、香港壁球女將廖梓苓周六（29日）在社交媒體宣布，結束12年全職生涯，並感恩及榮幸有機會背起香港運動員的身分為港爭光。



廖梓苓自2010年起成為全職運動員，9月將滿31歲的她在今日宣布結束全職生涯。她在社交媒體坦言，「12年來的經歷及感受並非三言兩語能言盡」，並指感激香港體育學院及香港壁球總會一直以來的支持，向壁球路上遇過的教練、照顧其大小傷患的治療師、贊助商、家人及朋友等致謝，她又寫道：「好感恩及榮幸有機會背起香港運動員的身份為香港爭光！」

廖梓苓（左）征戰12年為港爭光，宣布8月起結束職業生涯。（香港壁球總會提供）

廖梓苓在去年9月到今年4月，隨隊到海外集訓及比賽，她在去年末的亞洲團體錦標賽夥隊友勇奪銀牌，又在個人亞錦賽贏得銅牌，惟今年4月出戰曼徹斯特公開賽，因腳傷而在首圈無奈退賽，提早一個月結束旅程返港。她在完成長征後曾在社交媒體發文，表示這是她出國最久一次集訓，「經歷／見到／學到／自省好多。」

廖梓苓在去年亞錦賽摘下個人賽銅牌。（Facebook）

廖梓苓在職業生涯12年間屢創佳績，她在2009年已與湯芷穎、李嘉雯及何嘉寶出戰印度舉行的世界青少年壁球團體賽，奪得亞軍，4人當時被稱為「新四小花」。翌年轉全職後，第一年便代表港隊出戰廣州亞運，是亞運壁球代表中最年輕球手，她夥拍師姐趙詠賢、歐詠芝及陳浩鈴，合力奪得團體賽銀牌。4年後的仁川亞運，廖梓苓亦與隊友奪得團體銅牌，並在2016年世界團體錦標賽奪銅。2017年世界排名升至生涯新高的第23位，惟2018年錯失雅加達亞運入場券，未能連續3屆征戰亞運。